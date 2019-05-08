Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в канун 74-й Победы в ВОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 мая возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Который год участвую в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. И каждый раз волнительно. Рядом ветераны, для которых это больше, чем традиция. А перед нами - прах солдата, который бился за семью, Москву, Родину. Пал безвестным. Мы помним его подвиг, - рассказал об участии в церемонии мэр Москвы Сергей Собянин.

В начале церемонии военнослужащие вынесли венка из еловых ветвей, украшенных красными гвоздиками. Их установили перед Вечным огнем. Вместе с мэром города в церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители Московского правительства. А также присутствовали депутаты Мосгордумы во главе с председателем Алексеем Шапошниковым, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих. К Вечному огню также пришли почтить память погибших представители молодежных и общественных организаций, религиозных конфессий.

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Уже 9 мая на Красной площади состоится Парад Победы. Пройдут пешие парадные расчеты - офицеры и солдаты, курсанты, суворовцы и нахимовцы. Всего более 13 тысяч человек. Колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34, по брусчатке пройдут автомобили "Тигр", танки "Арматы", ракетные комплексы "Ярс". Всего 130 машин. А вот пролет боевых самолетов и вертолетов становится в этом году под вопрос из-за погодных условий.

Кстати, после парада по маршруту от 1-й Тверской-Ямской улицы до Охотного ряда будут идти участники Бесмертного полка. А вечером в центре города, возле Парка Победы и Воробьевых гор запустят праздничные салюты.