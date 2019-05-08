Юрий Бондарев подарил авторские экземпляры своего романа «Горячий снег» музею в Котельниково

Накануне 9 мая 95-летний советский писатель, Герой Социалистического Труда и кавалер двух Орденов Ленина Юрий Бондарев направил авторские экземпляры своего легендарного романа «Горячий снег» в дар краеведческому музею города Котельниково Волгоградской области. Именно в районе Котельниково 18-летний Юрий Бондарев участвовал в одном из важнейших этапов Сталинградского сражения, был ранен и контужен и впоследствии описал боевые будни своих однополчан в художественном произведении, экранизированном в 1972 году.

Подарок писателя-фронтовика музею в Котельниково акцентирует внимание на одной из самых ярких страниц истории города Котельниково, по праву носящего имя «Земли героев». Ведь из этих мест родом вожди знаменитых народных восстаний Степан Разин и Емельян Пугачёв, известное сражение времён Гражданской войны произошло также здесь, в ходе обороны Царицына.

Сейчас жители Котельниково известны уже своими трудовыми подвигами – компания «ЕвроХим» осуществляет здесь строительство крупнейшего горно-обогатительного комбината по добыче калия.