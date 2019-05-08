«Получить реальный результат, который почувствуют жители»: Губернатор Подмосковья принял участие в заседании Совета по нацпроектам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию страны и приоритетным проектам. На мероприятии, которое провёл Президент России Владимир Путин, обсуждали выполнение национальных проектов по социальным и экономическим направлениям.

- Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий, - заявил глава страны. - Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны.

При этом, по словам Президента, это вовсе не значит, что всю ответственность можно переложить только лишь на регионы.

- Работа над нацпроектами совместная, и федеральные структуры, ведомства должны выступать здесь заинтересованными партнерами субъектов Федерации.

После заседания губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв говорил о важности участия в реализации нацпроектов жителей региона.

- Как сказал сегодня Президент, людям не интересны обещания, графики и планы, им нужен результат сейчас, а не в отведённом будущем, - сказал губернатор. - Мы настроены оперативно выполнять поручения в рамках нацпроектов, поскольку это позволит ускорить работу и получить реальный результат, который почувствуют жители.

В числе приоритетных сфер, где Московской области особенно важна поддержка федерального центра, Андрей Воробьёв назвал здравоохранение. Самые важные сейчас для области текущие проекты - стройки областной детской больницы в Красногорске и нового корпуса онкодиспансера в Балашихе.

На мероприятии, которое провёл Президент России Владимир Путин, обсуждали выполнение национальных проектов

- Кроме того, уже в 2019 году мы закупим оборудование для почти 70 больниц и поликлиник на 4 миллиарда рублей, - отметил Воробьёв. - Это УЗИ, МРТ, КТ, ангиографы - всё, что необходимо людям для получения современной медицинской помощи.

Губернатор рассказал и о работе по национальному проекту «Экология» на ближайший год.

- В 2019 году мы планируем закончить реабилитацию «Кучино» и начнем приводить в порядок еще 6 закрытых полигонов ТБО. Это Дубна Левобережная, Долгопрудный, Кулаковский, Аннино, Царево и Слизнево. Мы будем стремиться максимально оперативно подготовить необходимые документы, урегулировать все вопросы с подготовкой к строительству и рекультивации. Сегодня это приоритетная задача для нас.