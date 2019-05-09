Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в шествии «Бессмертного полка» с портретом своего деда

Акция «Бессмертный полк» прошла сегодня не только в крупных городах, крупных и маленьких, но и в поселках. Это ведь не фигура речи, что в России нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в шествии «Бессмертного полка» в поселке Снегири (это территория городского округа Истра). Около 5 тысяч человек прошли с фотографиями своих родных-фронтовиков от улицы Мира до памятника Воинам-сибирякам.

Андрей Воробьёв нес портрет своего деда.

«Мой дед Леонид Васильевич Воробьев был разведчиком, - написал губернатор у себя в Instagram (@andreyvorobiev). Его призвали в барнаульскую школу снайперов примерно в 18 лет, а уже на фронте он попал в разведку и получил тяжелое ранение».

Во время торжественной церемонии у Вечного огня Андрей Воробьёв напомнил, что «Бессмертный полк» уже давно стал для Подмосковья и всей страны традиционным атрибутом празднования Дня Победы.

- Это особая акция, которая объединяет миллионы людей, - сказал губернатор. - Хочу поздравить всех, кто принял участие в сегодняшней акции, кто уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения. Для нас важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали героев. Мы сегодня встретились на священной земле, это место первых побед. И я хочу особенно поприветствовать местных жителей. С 74-й годовщиной Великой Победы!

Андрей Воробьев с 94-летним ветераном Петром Антоновичем Некрасовым

Вместе с другими участниками «Бессмертного полка» губернатор возложил цветы к Вечному огню. А потом вместе с 94-летним ветераном Петром Антоновичем Некрасовым, кавалером ордена Красной звезды, Андрей Воробьёв посадил на аллее у памятника кусты сирени. Напомним, именно ее цветы стали одним из символов Победы 1945 года. Ветками сирени встречали дома советских солдат, возвращавшихся в войны.

В потом в летнем кинотеатре Снегирей смотрели новый фильм «Т-34» (его телевизионная премьера состоится только сегодня). Желающие могли пообщаться с актерами, сыгравшими в этой ленте экипаж главного советского танка Великой Отечественной - Виктором Добронравовым и Антоном Богдановым.