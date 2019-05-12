Москвичи целую неделю могут бесплатно ходить в музеи
Новая рабочая неделя порадует жителей столицы возможностью бесплатно побывать в лучших музеях Москвы. С 13 по 19 без билета можно попасть в музей ГУЛАГа, спуститься в подземный выставочный зал "Зарядье" или побродить по усадьбе "Кусково". В списке более сотни учреждений, чьи двери будут открыты для посетителей.
- Чтобы посетить экспозицию или выставку, не требуются какие-либо документы или предварительная запись. Нужно только получить бесплатный билет в кассе. Узнать расписание программы можно на сайте агентства «Мосгортур» в разделе "В музеи бесплатно", - сообщили "КП" в пресс-службе правительства Москвы.
Такой подарок связан не только с новой, стартовавшей в апреле акцией, благодаря которой каждая третья неделя объявлена бесплатной для посещения музеев, но и в с полюбившейся многим "Ночью в музее".
В этом году музеи не будут спасть в ночь с 18 на 19 мая. Покупать билеты не потребуется, а помимо основных экспозиций посетителей ждут концерты, перформансы и мастер-классы. Часть из них пользуется такой популярностью, что музеи вынуждены объявлять онлайн регистрацию. Чтобы не пропустить все самое интересное стоит уже 14 мая заглянуть на сайты ваших любимых музеев и оставить заявку на участие. Процедура не займет много времени и пройти ее можно бесплатно.
КУДА СХОДИТЬ
С 13 по 19 мая покупать билеты в музеи Москвы не нужно. Мы составили для вас примерный план посещений
понедельник
Музей героев Советского Союза и России (Большая Черемушкинская ул., д. 24, корп. 3)
вторник
Музей современного искусства (на Тверском) (Тверской бул, д. 9)
среда
Музей-заповедник “Царицыно” (ул. Дольская, д. 1)
четверг
Государственный музей Владимира Высоцкого (ул. Высоцкого, д. 3)
пятница
Государственный выставочный зал “Ковчег” (ул. Немчинова, д. 12)
суббота
Выставочный зал истории войны в Афганистане (ул. 1-я Владимирская, д. 12, корп. 1)
воскресенье
Мемориальный музей космонавтики (просп. Мира, д. 111)
ИСТОЧНИК KP.RU