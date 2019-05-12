2019-05-12T13:06:32+03:00
Звезды

Москвичи целую неделю могут бесплатно ходить в музеи

Регистрация на самые интересные события "Ночи музеев" стартует уже 14 мая
Анастасия ВАРДАНЯН
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С 13 по 19 мая покупать билеты в музеи Москвы не нужноС 13 по 19 мая покупать билеты в музеи Москвы не нужноФото: Иван ВИСЛОВ
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Новая рабочая неделя порадует жителей столицы возможностью бесплатно побывать в лучших музеях Москвы. С 13 по 19 без билета можно попасть в музей ГУЛАГа, спуститься в подземный выставочный зал "Зарядье" или побродить по усадьбе "Кусково". В списке более сотни учреждений, чьи двери будут открыты для посетителей.

- Чтобы посетить экспозицию или выставку, не требуются какие-либо документы или предварительная запись. Нужно только получить бесплатный билет в кассе. Узнать расписание программы можно на сайте агентства «Мосгортур» в разделе "В музеи бесплатно", - сообщили "КП" в пресс-службе правительства Москвы.

Такой подарок связан не только с новой, стартовавшей в апреле акцией, благодаря которой каждая третья неделя объявлена бесплатной для посещения музеев, но и в с полюбившейся многим "Ночью в музее".

В этом году музеи не будут спасть в ночь с 18 на 19 мая. Покупать билеты не потребуется, а помимо основных экспозиций посетителей ждут концерты, перформансы и мастер-классы. Часть из них пользуется такой популярностью, что музеи вынуждены объявлять онлайн регистрацию. Чтобы не пропустить все самое интересное стоит уже 14 мая заглянуть на сайты ваших любимых музеев и оставить заявку на участие. Процедура не займет много времени и пройти ее можно бесплатно.

КУДА СХОДИТЬ

С 13 по 19 мая покупать билеты в музеи Москвы не нужно. Мы составили для вас примерный план посещений

понедельник

Музей героев Советского Союза и России (Большая Черемушкинская ул., д. 24, корп. 3)

вторник

Музей современного искусства (на Тверском) (Тверской бул, д. 9)

среда

Музей-заповедник “Царицыно” (ул. Дольская, д. 1)

четверг

Государственный музей Владимира Высоцкого (ул. Высоцкого, д. 3)

пятница

Государственный выставочный зал “Ковчег” (ул. Немчинова, д. 12)

суббота

Выставочный зал истории войны в Афганистане (ул. 1-я Владимирская, д. 12, корп. 1)

воскресенье

Мемориальный музей космонавтики (просп. Мира, д. 111)

ИСТОЧНИК KP.RU

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