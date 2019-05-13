Что за дом такой в якорях стоит

Это строение напоминает жилище юного Гулливера, который украшает его разными морскими штуковинами. Настоящий корабельный штурвал, якоря, канаты толщиной с руку, рынды и даже иллюминаторы.

Так и кажется, что сейчас на крыше появится молодой человек в шляпе и с кортиком на боку. Глянет в подзорную трубу... и расстроится. Потому что вместо океана и далекого манящего горизонта он увидит пластиковые окна дома № 77 по Садовнической улице. Чуть левее - банк. И детскую поликлинику.

5 РАЗ ОБОГНУЛ ЗЕМЛЮ, 17 РАЗ ПЕРЕСЕК АТЛАНТИКУ

Необычное строение действительно принадлежит путешественнику. Зовут его Федор Конюхов. Это современный Миклухо-Маклай, не знающий страха и слабости. Пять раз обогнул на лодке земной шар. Побывал на самых высочайших вершинах планеты. 17 раз пересек Атлантику.

В то время, пока я рассматривал его часовню (было это 8 мая), Федор Филиппович подплывал к мысу Горн на весельной лодке. Он проплыл на ней больше 11 тысяч километров, что является абсолютным рекордом. Попадал в жесточайший шторм. Несколько раз переворачивался. Растерял солнечные батареи, установленные на лодке. Долгое время не выходил на связь. И вот наконец оказался на финишной прямой.

Я надеялся встретиться с сыном путешественника Оскаром, но тот отправился на Огненную Землю встречать отца. Условия в тех местах самые суровые. Высота волн - шесть метров. Ветер - 70 км/час.

Но зато! Конюхов - первый человек в мире, который пересек 55-й градус южной широты на весельной лодке.

- Морская корабельная рында, - услышал я детский мальчишеский голос, читающий по слогам. - Дальний Восток... Мама, а что такое рында?

Женщина молча подошла к сыну и, взявшись за веревочку, ударила в колокол. Тот с готовностью зазвенел.

- А можно мне тоже попробовать? - вполне предсказуемо спросил мальчик.

УГЛЫ СГЛАЖЕНЫ - ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ

Стены часовни и мастерской путешественника увешаны мемориальными и памятными табличками, что превращает это место в настоящий музей (речь идет о каменной часовне Николая Чудотворца, построенной в 2004 году, рядом еще деревянная часовня, возведенная в честь Ушакова в 2015-м).

«Федору Конюхову от Республики Крым и Севастополя».

«Якорь из глубин Тихого океана от альпиниста и моряка Владимира Мусарского».

Список павших моряков крейсера «Варяг», цитаты Рылеева, Высоцкого, Ушакова. Легендарного адмирала Ушакова причислили к лику святых как воина, известного своей праведной жизнью.

Днем посетить большую каменную часовню может любой человек (маленькая деревянная пока закрыта). В ней периодически проходят службы. Когда Конюхов в Москве, он это делает сам. Присутствовать при этом большому количеству людей не получится, ибо маловато места. Но в другое время помолиться может любой желающий. Принести с собой и поставить свечку. Приложиться к иконе.

- Деревянная часовня была построена по старинным чертежам, как это делали на Севере много лет назад, - рассказал «КП» руководитель артели «Данила, Макар и Братья» Дмитрий Беляев. - Архитектор Андрей Бодэ хорошо преуспел в этом деле. И это вовсе не псевдорусский стиль, как, например, избушки в Измайлове. А вполне документальное исполнение. У часовни, если вы обратите внимание, сглажены углы. Потому что раньше их избегали, опасаясь злых духов. Доски на двери клиновидной формы. В качестве фундамента - большой валун.

Я вернулся на улицу и подошел к указателям. Эверест - 4890 км. Южный полюс - 16 206 км. Мыс Горн - 15 561 км.

Прохожие невольно оглядываются, идя мимо. У кого есть время, подходят ближе.

...а в часовне Николая Чудотворца он периодически проводит службы.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

КСТАТИ

В Москве действует программа «200 храмов». Ее запустили в 2011 году, чтобы для жителей всех районов церковь была в шаговой доступности. За это время построены 50 каменных храмов, еще 20 находятся в процессе возведения. По словам пресс-секретаря Патриарха Александра Волкова, участки подбираются исходя из обращений верующих. И строительство ведется исключительно на пожертвования.