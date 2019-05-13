Мэр Москвы обсудил с японскими коллегами способы развития дорог, метро и образования

В Москве в Путевом дворце 13 мая собрались участники церемонии торжественного открытия заседания Совета губернаторов России и Японии. Во время заседания выступил мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Свое выступление Валентина Матвиенко начала с исторических фактов встречи россиян и японцев именно в Москве.

- Символично, что встреча проводится в Путевом Дворце. Именно в Москве Петр I, первым из правителей нашего государства, встретился с японским купцом, который впоследствии основал школу японского языка. И спустя три века Москва снова становится отправной точкой по развитию выгодных взаимоотношений Японии и России. Мы делаем первые шаги по выстраиванию связей с японскими партнерами, - сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. - Нам предстоит взаимодествие между субъектами России и Японии. Нас ждут общие успехи.

Вспомнил о своем первом визите в Японию мэр Москвы Сергей Собянин. Там он побывал почти 30 лет назад, как раз во время распада СССР.

- Наша страна искала другой путь развития. Тогда я был впечатлен мегаполисами, башнями Японии. Удивило, что во время учебы на 10 этаже началось землетрясение, башню стало раскачивать, но никто не прервал семинар, - рассказал Сергей Собянин. - Самое большое впечатление было от поездки в небольшой город, который расположен в часе езды от Токио. В маленьком городке трудились в красных жилетках около 50 женщин, которые убирали газон, поправляли цветы. Я спросил у мэра города: "Наверное, у вас богатый город, раз столько людей занимаются пустяшным делом". Мэр тогда сказал, что у них небогатый город и долги есть, но они хотят, чтобы населенный пункт был красивым.

Мэр Москвы отметил красоту того японского городка и вернувшись в город Когалыма, где он был в то время главой администрации, начал благоустройство. Позже порядки Сергей Собянин стал наводить и в Москве, которая после развала СССР была не в лучшем виде.

- Токио гордится своими дорогами, развязками, метро. Мы находимся почти на одном уровне решения этих вопросов. Москва вкладывает большие ресурсы для того, чтобы улучшить способы передвижения по городу. Мы вместе думаем, как человек выходит из дома и добирается до работы, насколько это комфортно, - сказал Сергей Собянин.

С коллегами из Японии обсуждались и вопросы стареющего население. В Москве сейчас более 600 тысяч человек, которым исполнилось более 80 лет, а через несколько лет их будет около 1 млн человек. Москвичи не хотят сидеть дома, они хотят жить полноценной жизнью, поэтому в столице создаются активности и достойное медицинское обслуживание.

Обсуждался на заседании Совета губернаторов России и Японии еще один важный аспект - образование, которому нужно уделять огромное внимание, важен обмен опыта. Японское образование, по словам мэра Москвы, конкурентноспособное. Но и японские коллеги в Москве смогут узнать любопытные аспекты из опыта столичного образования. Говорил мэр Москвы и о внедрении технологий, об электронном голосовании.

О ближайших совместных проектах и собачке фигуристки Алины Загитовой говорил Уэда Киесе, губернатор префектуры Сайтама, президент Национальной ассоциации губернаторов Японии.

- В России проводится год культуры Японии. Развиваются двусторонние отношения, есть взаимоотношения администраций с Калужской и Ульяновской областями. В Санкт-Петербурге пройдет 9-я Театральная Олимпиада. С июня до конца июля 2019 года в городе будут проходить японские постановки, а в августе - российские постановки пройдут в Японии, - сказал Уэда Киесе, губернатор префектуры Сайтама, президент Национальной ассоциации губернаторов Японии. - Также состоится Кубок мира по регби, первый матч 20 сентября 2019 года будет между Россией и Японией. А в 2020 году Япония проведет Олимпийские и Паралимпийские игры. Мы с удовольствием следим за вашей фигуристкой Алиной Загитовой, которая выиграла Олимпийские игры. Нам нравится, как она воспитывает собаку Акита-ину. Надеемся, что это все будет способствовать туристическому развитию наших стран.