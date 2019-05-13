Москвичей зовут считать соловьев

Сегодня, 13 мая, в столице стартовала экологическая акция по учету соловьев. Специалисты Мосприроды Департамента природопользования Москвы зовут всех желающих посчитать места соловьиных трелей в столичных лесах, парках и даже во дворе дома.

- Обычно эти птицы селятся возле водоемов в зарослях сирени или ивы, - объяснили в Департаменте природопользования Москвы. - Для соловья характерны сильные чистые свисты или похожие на «ив-ив-ив» звуки. Наблюдать за птицами рекомендуем рано утром или вечером. Пик соловьиного пения приходится на вторую половину мая и июнь. В это время самцы активно завоевывают внимание самок при помощи звонких раскатистых трелей. Орнитологи считают, что чем громче и выразительнее пение самца, тем у него больше шансов образовать пару и обзавестись потомством.

Все данные по учету птиц занесут в интерактивную карту мест обитания пернатых (карту 2018 года можно посмотреть тут). На ней уже указаны 227 адресов с местами обитания соловьев, датой последнего «концерта» и фамилией автора наблюдений. Карта обновляется каждый год не только орнитологами, но и обычными жителями.

- Данные о численности и размещении пернатых помогут орнитологам подробнее изучить природу столицы, проследить какие округа и районы города чаще выбирают для обитания певчие птицы, - уточнили в Департаменте природопользования Москвы.

Для тех, кто хочет сейчас посчитать пернатых, в Мосприроде составили инструкцию (см. «На заметку»). Акция продлится по 30 июня.

НА ЗАМЕТКУ

Как «ловить» пернатых певцов

В отчетах нужно указать:

- дату, время и место наблюдений (административный район, населенный пункт, в котором находится водоем, или ближайший к нему ориентир, парк, палисадник около дома, пустырь, полоса кустарников вдоль железнодорожных путей или автодороги);

- маршрут следования наблюдателя;

- аудио или видеозапись;

- количество птиц;

- дополнительную информацию (если есть), например, как удобнее добраться до места «концерта»;

- фамилию, имя и отчество наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Участники акции также могут воспользоваться мобильным телефоном, записав видео, указав GPS-координаты.

Данные самостоятельных наблюдений нужно прислать на электронную почту - setun_oopt@mail.ru или опубликовать на своей странице в Инстаграме видео с хештегами #Sing-solo2019 #мосприрода #соловьи #певчиептицы #оопт #москва #птицы #соловьисчетлюбят #голос.