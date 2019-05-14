Наше Подмосковье. Московская область продолжает сотрудничество с японскими компаниями

Московская область продолжает сотрудничество с японскими компаниями. Сейчас в Подмосковье разворачиваются сразу несколько крупных проектов в разных отраслях.

Вчера губернатор Андрей Воробьёв встретился с новым губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки. Руководители двух регионов обсудили совместную работу - встреча состоялась на Совете губернаторов России и Японии.

- Мы заложили важный проект по выпуску малотоннажных грузовиков Hino, - напомнил Андрей Воробьёв. - Еще один проект у нас в агрокультуре - производство клубники в закрытых грунтах. Мы заинтересованы в сотрудничестве.

Судзуки отметил проект, который будет запущен в МОНИКИ вместе с японскими медицинскими компаниями, - центр экспертного мнения по диагностике онкозаболеваний.

- Я искренне надеюсь на реализацию этого проекта, - сказал японский губернатор. - Кроме того, мы готовы поделиться нашей северной холодостойкой строительной технологией. У нас очень богатые природа и культура, есть ресурсы для развития туризма.

В Совете губернаторов приняли участие главы 8 японских префектур и 20 субъектов РФ.

- В России реализуются масштабные национальные проекты. Они дадут дополнительные возможности для развития сотрудничества с зарубежными партнерами, - отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.