Самые красивые и крупные цветники Москвы: Около Большого театра - узоры из бегонии, у Манежа - «ковер» из флоксов и злаков

Москва цветет и пахнет! Тюльпаны, сирень, вишни, яблони, клумбы и цветники - в городе наводит красоту весна. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению цветочного оформления. В ближайшие недели весенние цветы будут менять на летние.

«Мы сохраняем прекрасную традицию весеннего озеленения, - написал мэр Сергей Собянин в блоге на своем сайте. - Этой весной во дворах, на улицах и в парках Москвы будут высажены тысячи новых деревьев и кустарников».

По его словам, ко Дню Победы на клумбах зацвели 12,5 миллионов тюльпанов и 4,9 миллионов цветов виолы.

Ко Дню Победы на клумбах зацвели 12,5 миллионов тюльпановФото: Евгения ГУСЕВА

- С апреля первой на клумбах появляется морозоустойчивая виола, в этом году по всему городу высадили более 2,2 миллионов этих цветов, - рассказали в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги». - Затем пойдут однолетники - петуния, бархатцы, ценерария, кохия, колеус, бегония.

gbuozelenenie Цветочное оформление прививает молодому поколению любовь к красоте живой природы, воспитывая бережливое отношение к окружающей среде, а родной город приобретает интересный облик и колорит

На этой неделе по всему городу начнут высаживать многолетники на существующие цветники в тех местах, где растения испортились или украдены. Это лилейник, очиток, хоста, астильба и другие. Всего около 34 тысяч многолетних цветочных культур и порядка 3,5 тысяч кустов парковых роз.

В мэрии Москвы составили рейтинг самых красивых и крупных цветников столицы:

1. Цветник у Триумфальной арки

Площадь - 5882,4 кв. м

Порядка 500 000 растений-однолетников - тагетес, бегония, пеларгония, колеус, кохия, канны, агератум, цинерария.

Цвет - красный, белый, желтый, голубой, зеленый, оранжевый.

2. Цветник на площади Гагарина

Площадь - 1260,3 кв. м

Порядка 90 000 растений-однолетников - тагетес, колеус, цинерария.

Цвет - желтый, бордовый, серебристый.

3. Цветник у торгово-развлекательного комплекса «Манеж»

Площадь - 894 кв. м

Порядка 50 000 растений-однолетников и многолетников - астильба, флокс, эхинацея, шалфей, декоративные злаки, а также сальвия, пеларгония, бегония, агератум, вербена, петуния, цинерария.

Цвет - розовый, белый, сиреневый, сизый, фиолетовый.

4. Цветник около НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Площадь - 777 кв. м

Порядка 45000 растений-однолетников и многолетников - астильба, хоста, бегония, цинерария.

Цвет - бело-розовый.

5. Сквер у Большого театра

Площадь - 413 кв. м

Порядка 30 000 растений-однолетников - бегония клубневая, цинерария.

Цвет - красный узор на серебряном фоне.