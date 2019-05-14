2019-05-14T17:42:28+03:00
Общество

«Комсомолка» представит рассекреченные документы Великой Отечественной войны

Автор-составитель уникального исторического альбома Владимир Долматов встретится с читателями
Поделиться:
Комментарии: comments1
Книга «Главные документы Великой Отечественной войны».Книга «Главные документы Великой Отечественной войны».Фото: Лариса МАРУЦАК
Изменить размер текста:

В Российской государственной библиотеке все желающие смогут лично пообщаться с писателем и автором-составителем альбома «Главные документы Великой Отечественной войны».

Четырехсотстраничный альбом, выпущенный творческой группой журналистов «Комсомольской правды» совместно с писателем Владимиром Долматовым, содержит более 1,5 тысяч уникальных документов – подлинников из рассекреченных архивов. Каждый из них - рукописных или напечатанных, с грифом «Секретно» или без него, исчерканных карандашными правками Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Георгия Маленкова, генерала Василевского, адмирала Кузнецова и других - разворачивал армии, решал судьбы фронтов, сотен заводов, миллионов людей и целых государств.

Автор-составитель альбома Владимир Долматов во время встречи с читателями. Фото: Лариса МАРУЦАК

Автор-составитель альбома Владимир Долматов во время встречи с читателями.Фото: Лариса МАРУЦАК

Книга «Главные документы Великой Отечественной войны» содержит оперативные карты, листовки, уникальные фотографии, страницы военной «Комсомольской правды» с заметками как о победных, так и о трагических днях войны от 22 июня 1941 года и до Парада Победы 24 июня 1945 года.

В начале альбома - малоизвестный, но один из самых серьезных документов войны - шифровка Генштаба от 21 июня 1941-го, приказывающая привести войска в боевую готовность, так как внезапное нападение немцев ожидалось 22-23 июня. До сих пор загадка истории: почему приказ не был исполнен. В завершении книги - подлинник победного сталинского тоста «русскому народу» с его личными комментариями. Именно этот текст Иосиф Виссарионович произнес на приеме в Кремле 24 мая 1945 года.

Какие тайны все еще скрывают в архивах? Планируется ли издание новой книги по этой теме? Гости и читатели библиотеки смогут задать свои вопросы, получить автограф автора, а также приобрести уникальное издание в рамках встречи.

КОГДА: 15 мая в 18.30.

ГДЕ: ул. Воздвиженка д.3\5. 3 подъезд, конференц-зал Российской государственной библиотеки.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава региона рассказал о строительстве социальных объектов, дорог и развитии здравоохранения
Новости 24
В Москве объединят инфраструктуру четырех вокзалов
В Москве найден клад XV-XVI веков
В Подмосковье летом откроется более тысячи школьных лагерей
Около 18 тысяч зданий отключат от горячей воды в Москве в мае-июне
В магазине на северо-западе Москвы на 3-летнюю девочку упал холодильник
Два человека погибли в ДТП на востоке Москвы
В Москве завершается строительство парка «Остров мечты»
В Подмосковье в квартире загорелся гироскутер
Смертность в ДТП на подмосковных дорогах в праздники снизилась на 60%
Движение в центре Москвы ограничат до конца мая
С 15 мая в Москве на три месяца ограничат движение по ТТК
В Москве из ТЦ «Клен» эвакуированы посетители из-за угрозы взрыва
В Подмосковье директор школы сбила на авто ученицу
В Москве на 9 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве провели профилактику Вечного огня
7 мая стал самым теплым днем весны 2019
В ЦОДД назвали адреса, куда чаще всего заказывают такси в Москве
Стало известно, какая погода будет на 9 мая в Москве
В Москве перекроют движение из-за репетиции парада Победы
В Подмосковье задержали мужчину с целым арсеналом оружия