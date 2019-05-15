В Капотне начали благоустройство: на набережной появится летняя сцена и сирень

В столице начали реализацию программы "Мой район", сверхзадача которой — создать равные условия для жителей всех районов Москвы. Планируется благоустройство дворов, строительство дополнительных медицинских и культурных учреждений. В настоящее время работы начались в районе Капотня, куда 15 мая приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Район неплохой, но есть проблемы - нефтеперерабатывающий завод и неблагоустроенный берег Москва-реки. Попросили сделать единую набережную, соединить с парком 850-летия Москвы. Мы приняли решение благоустраивать весь район, кроме трех зон, где будет реновация пятиэтажек, - сказал Сергей Собянин. - Благоустройство будет по единой системе - заменим асфальтное покрытие, остановки, освещение, уберем провода под землю. Создадим качественные спортивные и детские площадки.

В Капотне сейчас проживает более 32 тысяч людей. Соседство с нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ наложило негативный отпечаток на этот район. Это и неприятный запах и угольная пыль, берег Москвы-реки здесь заболочен и захламлен валежником. Но все должно измениться. Реконструкция нефтеперерабатывающего завода позволит уменьшить вредные выбросы в реку и атмосферу, а ТЭЦ-22 перейдет на газ, прекратив использовать уголь.

- Проблем там хватает. Но все обещания они выполняют и через год-два реконструкция на заводе будет завершена, а значит, экология будет лучше, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках программы "Мой район" заболоченные места Москвы-реки очистят от мусора, высадят водолюбивые растения и проложат по ним эко-тропу длиной около 900 метров. Это позволит, с одной стороны, сохранить сложившийся экологический баланс, а с другой – превратить эти территории в оригинальный природный аттракцион. Здесь появится парк, детские и спортивные площадки, парковки.

В южной части парка обустроят прогулочный бульвар, где разместят площадки для игры в настольный теннис и волейбол, поставят навесы, под которыми можно будет в жаркие летние дни отдохнуть в тени. Кроме того, появится площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, а зимой там можно будет заливать каток.

Набережная Москвы-реки станет современной - здесь создадут площадки для воркаута, велодорожки, променады, детские площадки, спуски к воде и комфортные места для пикников.

Благоустройство затронет и жилую зону Капотни, в частности, 1-й Капотнинский проезд и проектируемый проезд 5217. Здесь планируют расширить тротуары, вдоль проезжей части создадут парковки. Для велосипедистов предусмотрено расширить сеть велодорожек, что будет весьма кстати, поскольку в этом году в Капотню пришел городской велопрокат. У Заводского пруда приведут в порядок зону отдыха с кафе.

В Капотне станет больше зелени и цветов. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Все работы планируют завершить в течение двух лет.

- Это первый в Капотне проект комплексного благоустройства, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы бы еще хотели летнюю сцену на набережной, как у соседей в Марьино, - попросила местная жительница Ирина.

- А еще будет же веломаршрут, - подхватил местный житель Анатолий.

Сергей Собянин сказал, что поручит властям разработать проект летней сцены, а также сообщит о желании местных жителей, которые попросили высадить сирень.

В Капотне станет больше зелени и цветов. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Все работы планируют завершить в течение двух лет.Фото: Алиса ТИТКО

В ПЛАНАХ

В целом же в жилых районах планируется благоустройство 159 знаковых объектов, парков и озелененных территорий. В числе крупных проектов:

- парк Дружбы на севере Москвы;

- детский Черкизовский парк и набережная Шитова на Преображенке;

- территория, прилегающая к р. Яуза на северо-востоке;

- сквер на Лухмановской улице в Косино-Ухтомском;

- сквер "Перовская слобода" на востоке;

- парк на Лукинской улице в Ново-Переделкино;

- Осенний бульвар в Крылатском;

- Нижнекаменский пруд в Зеленограде;

- Лианозовский променад на Угличской улице;

- Городской пруд в поселке ЛМС (Новая Москва);

- Аллея сказок в Некрасовке.