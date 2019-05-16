2019-05-16T16:57:35+03:00
Общество

Москва примет Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги

Соревнования пройдут 18 мая
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В субботу во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре пройдет Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. В соревнованиях примут участие больше 100 спортсменов из самых танцевальных стран мира, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Украину и Россию.

18 мая сильнейшие пары мира будут соревноваться в самой сложной и зрелищной дисциплине акробатического рок-н-ролла — Main class. Для этого танца характерны перевороты, многократные сальто, прыжки и другие акробатические элементы высшей категории сложности. Выступать в этой категории — мечта всех спортсменов акробатического рок-н-ролла, ведь именно здесь им предстоит соревноваться с лучшими из лучших. В этом году Россию в том числе представят чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин, чемпионы России Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов.

Кроме того, состоятся соревнования на Кубок мира по буги-вуги в Main class и среди юниоров. Перед зрителями выступят чемпионы и призеры международных соревнований Светлана и Алексей Гавриловы, а также победители этапа юниорского Кубка мира Диана Леонтьева и Федор Климов. В программу буги-вуги обязательно входят акробатические фигуры и поддержки, исполнение которых требует от спортсменов хорошей физической подготовки.

Билеты можно получить бесплатно в кассах дворца спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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