Наше Подмосковь: Медицина в шаговой доступности

В Московской области реализуется целый комплекс мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение». В пятницу губернатор Андрей Воробьёв проверил работу новой поликлиники, построенной в микрорайоне Левобережный городского округа Химки. Строительство четырехэтажного здания площадью более 5 тысяч квадратных метров было завершено в 2018 году, а в апреле нынешнего года учреждение получило лицензию на медицинскую деятельность. В поликлинике теперь действуют два отделения - взрослое и детское. В том числе единственный пока в Химках детский дневной стационар.

КАДРЫ И СОЦИПОТЕКА

Левобережная городская поликлиника обслуживает микрорайон, в котором сегодня живет более 13% всего населения Химок. Ею пользуются около 22 тысяч взрослых и 4 тысячи детей. А после завершения строительства нового корпуса мощность поликлиники выросла вдвое. Если раньше она могла обслуживать не больше 300 человек за смену, то теперь - более 600. При этом новая поликлиника способна закрыть до 40% дефицита амбулаторных мощностей всего городского округа Химки.

Местные жители отмечают, что раньше при обслуживании в Левобережном не хватало некоторых видов диагностической аппаратуры и узких специалистов. Теперь эта проблема решена. И с техникой все в порядке - получены самые современные образцы аппаратуры (См. «Конкретно»), и с кадрами.

В Московской области некоторое время назад ощущался дефицит медработников, но сейчас он заметно сокращается. Подмосковные власти создали уникальные условия, благодаря которым сегодня удается привлекать лучших врачей из других регионов. В том числе и из столицы. Так, в Левобережной поликлинике работают узкие специалисты, переехавшие из Москвы, Тульской, Тамбовской, Владимирской областей, Кабардино-Балкарии. Двое врачей - педиатр из Тулы и терапевт из Оренбурга - получили социальную ипотеку (основное тело кредита в этом случае погашает Московская область).

«ДОБРАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

- Мы стараемся максимально внимательно подходить к строительству поликлиник и наполнению их специалистами, врачами, - сказал Андрей Воробьёв. - Потому что самое сложное - это даже не построить поликлинику, а набрать профессионалов, обеспечить помещения оборудованием. Это задача номер один. Для привлечения специалистов у нас работает специальная программа по ипотеке, когда мы, по сути, покупаем квартиру врачам. Она пользуется популярностью. Порядка 200-250 человек каждый год получают квартиры. Это серьезное подспорье сотрудникам здравоохранения.

В Левобережной поликлинике будет действовать новый стандарт, который введен в системе здравоохранения по инициативе губернатора Андрея Воробьёва, - «Добрая поликлиника».

- Увеличивается длительность приема терапевта до 7,5 часов, педиатров до 5 часов, а выездные бригады создаются отдельно, - объяснил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. - По записи организован прием в субботу. То есть это непросто дежурная смена, а люди могут в выходной день записаться к необходимым специалистам, участковым терапевтам.

КОНКРЕТНО

Чем оборудована новая поликлиника:

- рентгенологический аппарат на 3 рабочих места,

- маммограф,

- флюорограф,

- 2 ультразвуковых аппарата с возможностью проведения доплеровского исследования и ЭХО сердца,

- видеогастроскоп,

- физиотерапевтическое и лабораторное оборудование,

- ЭКГ,

- ЭЭГ,

- спирограф,

- ЛОР-комбайн,

- офтальмологический кабинет.