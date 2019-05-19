В Москве прошел первый весенний велофестиваль

Как говорят организаторы праздника, это не просто традиционный заезд на велосипедах, а мультиформатный праздник, объединивший спорт, культуру и активный образ жизни.

Проспект Академика Сахарова с трудом вместил всех желающих.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На проспекте Сахарова для велосипедистов разбили целый городок, внутри которого работала развлекательная программа с выступлениями артистов, конкурсами, призами, интерактивными зонами и даже фуд-кортом. Все-таки крутить педали можно и подкрепившись. Чай, не бежать.

Перед пробегом участники могли привести в порядок свои велосипеды.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время заезда Садовое кольцо полностью перекрыли. Движение открывали по мере продвижения колонны. Стать участником фестиваля, как всегда, мог любой желающий. И стар, и млад.

В фестивале принимали участие "от мала до велика".Фото: Михаил ФРОЛОВ

К своему внешнему виду велосипедисты отнеслись с большой фантазией. Если убрать двухколесных коней, то яркое сборище напоминало бы маскарад.

Велофестиваль запомнится необычными костюмами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие передвигались на роликовых коньках, моноколесе, роллерсерфах, самокатах, скейтах.

По словам руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, в весеннем велофестивале приняли участие порядка 20 тысяч человек.

На велофестиваль не только приехали, но и пришли... на ходулях!Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Заезд по Садовому кольцу продемонстрировал, что Москва открыта для велосипедистов, - добавил чиновник. - В этом году, кстати, городской велопрокат открылся раньше срока. И он вновь востребован. Количество поездок выросло на 50 процентов.

Участница Велофестиваля.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники в костюмах Маленького принца и котика.Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Катить-колотить" - целый велооркестр с ударной установкой на борту.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед началом заезда можно было посмотреть трюковое шоу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дед Мороз не испугался жары и тоже приехал поучавствовать.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА Велофестивале было жарко. И не только из-за погоды.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где еще, как не на Велофестивале встретишь участника в костюме индейца...Фото: Михаил ФРОЛОВ

... и даже любимца молодежи - Фредди Крюгера!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кот приехал на велопарад с человеком, или наоборот; как думаете?Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники велофестиваля проехали по Садовому кольцу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети ехали наравне со взрослыми.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Садовое кольцо полностью перекрыли ради участников велофестиваля. Когда еще проедешь по центру Москвы без пробок?Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, проехать маршрут можно было не только на велосипеде.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также напомним, что летний велофестиваль проведут 13 июля, осенний - 15 сентября.