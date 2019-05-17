2019-05-17T13:34:05+03:00
Общество

Пообедать с видом на Москву: создана карта с летними верандами

Почти 2900 адресов доступны на одном портале
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Летние кафе с верандами пользуются большим спросом у москвичей и гостей столицы, особенно в теплую и ясную погодуЛетние кафе с верандами пользуются большим спросом у москвичей и гостей столицы, особенно в теплую и ясную погодуФото: Алиса ТИТКО
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Карту сезонных кафе в столице разместили на портале открытых данных. На ней отметили все кафе с летними верандами, которые официально открылись в этом сезоне. А это почти 2900 летних веранд, где не только угостят прохладительными коктейлями, но и вкусно накормят. На карте можно выбрать ближайшее кафе, уточнить адрес. Также доступен поиск с помощью адреса. Можно, например, набрать «улица Новый Арбат» и система выдает 41 предложение.

Веранды располагаются около стационарных кафе, больше половины находится в Центральном административном округе.

— Летние кафе с верандами пользуются большим спросом у москвичей и гостей столицы, особенно в теплую и ясную погоду. Пользователи портала могут найти их не только в центре, но и рядом с домом, если воспользуются фильтром в поиске, — сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Летние веранды в столице всегда очень красивые, владельцы кафе стараются наполнить их ярким дизайном, живыми цветами. Это очень украшают город, поэтому возможность монтажа веранд владельцам кафе предоставляется безвозмездно. Однако нужно соблюдать установленные нормы – сезонная площадка должна примыкать к стационарному кафе, она не может находиться рядом с метро, на детских площадках и узких тротуарах. Иначе штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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