2019-05-17T20:18:25+03:00
Общество

В Москве открыли участок Северо-Восточной хорды в районе Метрогородка

Благодаря ему автомобилисты смогут более комфортно выезжать из района
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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В столице 17 мая открыли движение по новому участку Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Метрогородок. На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Закончено строительство еще одного участка Северо-Восточной хорды - от Щелковского шоссе до улицы Лосиноостровская. Построена гигантская эстакада - 2,5 км. Одна из самых крупных в городе. Этот участок значительно облегчит движение на Щелковском и Открытом шоссе, самое главное - даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают сейчас около 40 тысяч человек, - сказал Сергей Собянин.

Открытие нового участка СВХ значительно улучшит транспортную доступность Метрогородка, так как теперь автомобилисты получат дополнительные возможности для выезда из района, минуя постоянно загруженный путепровод на Открытом шоссе. Это снизит нагрузку на Открытое шоссе, местные проезды в Метрогородке, а также на улицы Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобогатырская и Русаковскую набережную.

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

Кроме основного хода, построены и открыты: съезд с Открытого шоссе на внешнюю сторону СВХ, съезды/заезды с СВХ в Метрогородок через улицу Лосиноостровская, разворотная петля с внешней на внутреннюю сторону СВХ.

Также мэр города добавил, что в ближайшее время будет начато строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение на новый участок СВХ.

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

В планах

- осенью провести комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории: высадить 166 деревьев (клен остролистный, липа мелколистная, ясень пушистый) и 1 754 кустарников (карагана древовидная, кизильник блестящий, сирень обыкновенная, смородина альпийская, снежноягодник белый, чубушник венечный). А также установить 2500 шумозащитных стеклопакетов в близстоящих жилых домах и учреждениях;

- построить многоуровневые транспортные развязки на пересечении СВХ с Открытым шоссе и 5-м проездом Подбельского;

- построить участок Тагильской улицы, соединяющий Метрогородок с районом Гольяново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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