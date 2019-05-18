2019-05-17T23:31:58+03:00
Общество

Вопрос дня: А у вас какое любимое времяпрепровождение летом в Москве?

Все больше летних экскурсий и прочих радостей открывается в мае. Пора!
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А у вас какое любимое времяпрепровождение летом в Москве?А у вас какое любимое времяпрепровождение летом в Москве?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Михаил ЛЕРМОНТОВ, потомок великого поэта, глава Комиссии по культурной и градостроительной политике Общественного совета Москвы:

- Для меня это летние прогулки по Пятницкой улице, где я живу. Люблю Болотную площадь и выход к Красной площади, ту часть, где ты чувствуешь Москву и ее старинную величественность.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии Императорского дома Романовых:

- Для меня это Донской монастырь, где я любил бывать в детстве. И храм Святой Ирины в Покровском, настоятелем которого был мой прадед Сергий Страхов.

Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:

- Москва прекрасна летними фестивалями. Благодаря летним туристам во всех музеях царит премьерная атмосфера. У меня даже выражение есть - «летние музеи».

Михаил КОРОБКО, автор книг о Москве:

- Летом нужно гулять по Москве как по бесконечному Диснейленду с парками, набережными. Люблю гулять в усадьбах Узкое, Ясенево, Свиблово, Кузьминки, Люблино.

Владимир МАМОНТОВ, гендиректор радиостанции «Говорит Москва»:

- Найти и облазить закоулок, про который раньше не знал. Дом, где не был. Зимой Москва неприветлива. А вот летом... Завернул в Кривоарбатский, а там дом Мельникова. И все: «воображенье дорисует остальное».

Эдуард БОЯКОВ, директор МХАТа:

- Летом я люблю парки и скверы, стремлюсь попадать на опенэйры, когда искусство и природа объединяется. А любимое место - парк Горького и Нескучный сад, их соседство делает это пространство самым приятным.

Инга ИЛЬМ, актриса фильма «Приключения Петрова и Васечкина»:

- Люблю Ленинские горы (теперь Воробьевы). И поэтому по старинке их так кличу. Обожаю смотреть на город от Андреевских прудов, раньше их называли Собачьими.

Маргарита КОТЛЯРОВА, психолог:

- Я люблю проводить время летом со своим ребенком в театрах. Начинаются каникулы в детсадах, а заниматься развитием сына надо круглый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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