Вопрос дня: А у вас какое любимое времяпрепровождение летом в Москве?
Михаил ЛЕРМОНТОВ, потомок великого поэта, глава Комиссии по культурной и градостроительной политике Общественного совета Москвы:
- Для меня это летние прогулки по Пятницкой улице, где я живу. Люблю Болотную площадь и выход к Красной площади, ту часть, где ты чувствуешь Москву и ее старинную величественность.
Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии Императорского дома Романовых:
- Для меня это Донской монастырь, где я любил бывать в детстве. И храм Святой Ирины в Покровском, настоятелем которого был мой прадед Сергий Страхов.
Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:
- Москва прекрасна летними фестивалями. Благодаря летним туристам во всех музеях царит премьерная атмосфера. У меня даже выражение есть - «летние музеи».
Михаил КОРОБКО, автор книг о Москве:
- Летом нужно гулять по Москве как по бесконечному Диснейленду с парками, набережными. Люблю гулять в усадьбах Узкое, Ясенево, Свиблово, Кузьминки, Люблино.
Владимир МАМОНТОВ, гендиректор радиостанции «Говорит Москва»:
- Найти и облазить закоулок, про который раньше не знал. Дом, где не был. Зимой Москва неприветлива. А вот летом... Завернул в Кривоарбатский, а там дом Мельникова. И все: «воображенье дорисует остальное».
Эдуард БОЯКОВ, директор МХАТа:
- Летом я люблю парки и скверы, стремлюсь попадать на опенэйры, когда искусство и природа объединяется. А любимое место - парк Горького и Нескучный сад, их соседство делает это пространство самым приятным.
Инга ИЛЬМ, актриса фильма «Приключения Петрова и Васечкина»:
- Люблю Ленинские горы (теперь Воробьевы). И поэтому по старинке их так кличу. Обожаю смотреть на город от Андреевских прудов, раньше их называли Собачьими.
Маргарита КОТЛЯРОВА, психолог:
- Я люблю проводить время летом со своим ребенком в театрах. Начинаются каникулы в детсадах, а заниматься развитием сына надо круглый год.
ИСТОЧНИК KP.RU