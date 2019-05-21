Будь готов к труду и обороне: Модно, спортивно, позитивно

В выходные на стадионе «Москвич», что в Текстильщиках, было особенно жарко. И дело не в погоде, разумеется, а в спортивных страстях. Здесь прошел московский весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сотни желающих состязались за право стать обладателями значка ГТО. Люди разных возрастов - от мала до велика - сдавали нормативы по разным дисциплинам. Бег на короткую и длинную дистанции, прыжки в длину с места, подтягивание, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища, наклон вперед из положения стоя, метание спортивного снаряда, плавание и стрельба из пневматического оружия.

Подготовка к забегу на 1000 метров для детей от 6 до 10 лет.

Для сдачи норм ГТО не нужно быть профессиональным спортсменом, но физическая подготовка, конечно, не помешает. Поэтому перед стартом соревнований участники растягивались, разминались… В общем, не тратили время впустую.

Команда детской городской поликлиники № 143 - три врача, две медсестры и главврач - уже не первый раз принимают участие в фестивале ГТО.

- Хотим проверить свои силы, - объясняет мне главный врач ДГП № 143 Юлия Власова. - Весь год занимаемся для себя, стараемся поддерживать спортивную форму, а здесь, сдавая нормативы, пытаемся понять, на что мы способны.

Обладательница золотого знака ГТО Надежда Щербакова.

Забегая вперед, скажу, что команда ДПГ № 143 - реально крутая. На их счету есть и золотой, и серебряный знаки ГТО.

Перед началом соревнований участников, как водится, напутствовали воодушевляющими речами. Так, например, представитель Департамента спорта города Москвы Александр Царев отметил, что каждый человек, готовясь к сдаче нормативов ГТО, совершенствуется не только физически, но и морально. Как говорится, в здоровом теле - здоровый дух.

Необычный норматив. Нужно, не сгибая колени, опустить руки как можно ниже

- Мы видим, что очень много детей сегодня на фестивале, - сказал со сцены главный спортивный врач Департамента здравоохранения города Москвы, олимпийский чемпион в составе сборной СССР по футболу 1988 года Зураб Орджоникидзе. - И это здорово. Это значит, что дети тянутся за своими родителями, стремятся к спорту и в будущем будут вырастать сильными и здоровыми.

По словам регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по городу Москве Алексея Сорокина, фестивали ГТО стали традиционными. Они проводятся два раза в год. С 2014 года более 500 тысяч человек зарегистрировались в системе ГТО, 350 тысяч приняли активное участие и около 130 тысяч успешно выполнили нормативы на знаки отличия.

Это только со стороны кажется, что легко, а на деле - то еще испытание

Москвичка Надежда Щербакова в этом году стала обладательницей золотого знака ГТО. Прошлой осенью она успешно сдала все нормативы 7-й ступени (30 - 34 года). Уверяет, что в этом есть большая заслуга ее спортивного мужа, который мотивирует супругу на высокие результаты.

Пятиклассник Иван покорил меня ловкими прыжками с места. Я лично, к своему стыду, прыгаю слабовато. Мой результат смешон - 115 см. Иван обскакал меня с лихвой.

Стрельба из пневматики

- Почему ты решил сдать нормы ГТО? - спросила я мальчишку.

- Мы с другом считаем, что это модно, спортивно и позитивно, - бойко ответил пацан и убежал на отжимания.

Сдача норматива на отжимание

СПРАВКА «КП»

В комплексе ГТО 11 ступеней, учитывающих возраст, - от 6 до 70 лет и старше, и три уровня сложности, которые соответствуют золотому, серебряному и бронзовому знакам. Испытания определяют силу, выносливость, гибкость, быстроту, ловкость.

Пресс качать - это вам не в боулинге шары гонять

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беги, Москва, беги

В минувшее воскресенье на центральных набережных столицы прошел Московский полумарафон - самый массовый забег России на 21,1 км.

Сотни участников преодолели три дистанции - 5, 10 и 21,1 км. Маршрут забега пролегал по набережным Москвы-реки и вдоль стен Кремля. Со слов организаторов, трасса забега была измерена и сертифицирована авторитетной международной организацией марафонов и пробегов (AIMS).

А днем ранее в рамках Московского полумарафона состоялись детские забеги. Юные участники вышли на старт дистанций 400 и 800 метров. Каждый получил стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнеров и памятную медаль на финише.