На ЗИЛе плавучий бассейн в реке, в «Лужниках» - с раздвижной крышей

В ближайшие годы в разных районах столицы появятся новые бассейны. В них смогут плавать профессиональные спортсмены, любители и даже совсем неумехи. Большинство искусственных водоемов строят в физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексах. Там можно будет не только побарахтаться в воде, но и сходить в сауну, тренажерный зал и даже на каток.

СЕРФИНГ, СПА И АКВАПАРК

После реконструкции Дворец водных видов спорта в «Лужниках» превратится в навороченный плавательный центр. На шести этажах общей площадью 56,5 тысячи квадратных метров разместят три спортивно-оздоровительных бассейна, серфинг-тренажер с искусственной волной, аквапарк с девятью водными горками, спортивные и тренировочные залы, спа-зоны для отдыха и фуд-корты. А летом пловцы смогут позагорать под открытым небом, не выходя из здания. Для этого водную чашу накрыли прозрачной раздвижной крышей.

- Секции крыши могут разъезжаться в стороны по ширине здания над бассейном, - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Площадь мобильных секций составляет около 1 тысячи квадратных метров. Недавно прошли испытания, и они показали полную работоспособность и безопасность системы.

Фото: stroi.mos.ru

На первом этаже здания откроются торговая галерея с магазинами спорттоваров, бар, ресторан и раздевалки. На втором - бассейны. Один из них, с 10 дорожками длиной по 50 метров, спроектирован по олимпийскому стандарту. Рядом будут работать два 25-метровых бассейна. Под аквапарк отдадут частично первый этаж, а также второй и третий этажи. На четвертом этаже - термально- оздоровительный комплекс с парилками, джакузи, процедурными кабинетами и зоной отдыха с шезлонгами. На пятом этаже - спортивные залы с раздевалками и душевыми. Ежедневно аквакомплекс смогут посещать до 10 тысяч человек.

Открытие планируется этой осенью - к Дню города.

КУПАНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД

Около набережной Марка Шагала на ЗИЛе в старом русле Москвы-реки обустроят круглогодичный бассейн. Это будет понтон с подведенными к нему коммуникациями. Длина конструкции - 25 метров. Плавать здесь можно даже зимой. В прогулочной зоне вдоль берега летом можно позагорать на травке, полюбоваться цветниками или заняться спортом на площадке для воркаута. На набережной появятся причал и станция для речных трамвайчиков.

Планируют открыть в 2020 году.

А РЯДОМ НАЕЗДНИКИ И СТРЕЛКИ

Возле спортивной школы олимпийского резерва «Северный» в Северо-Восточном округе появится конноспортивный комплекс с бассейном, залом для фехтования и тиром. На первом этаже с витражными окнами - манеж для наездников и плавательная зона с 50-метровым бассейном, солярием, сауной и кафе. Здесь же будут медицинский кабинет, раздевалки и душевые. По соседству разместят денник на 40 лошадей, мойку для животных, кабинеты ветеринара и мастера по подковыванию лошадей, тренерские залы. На втором этаже будут проводить занятия по стрельбе из лука, лазерного и пневматического оружия. Третий этаж полностью превратят в универсальный спортзал для тренировок и соревнований по фехтованию. Открытие - до конца этого года.

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В каждом районе столицы появятся искусственные всесезонные водоемы

В ближайшие три года в Москве планируется построить 23 бассейна. Об этом сегодня, 2 октября, написал мэр Сергей Собянин на своей странице в Твиттере (подробности).