«Пятерочка» похорошела!

ВСЕ СЕКРЕТЫ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА

Где открываются магазины компании, там всегда царит праздник. Музыка, зажигательный ведущий, викторины с призами, счастливые лица местных жителей. Покупать продукты и предметы первой необходимости они теперь смогут недалеко от дома.

Новая «Пятерочка» имеет свой вместительный паркинг, что очень важно. Рядом с входом также можно «припарковать» велосипеды.

Универсам не похож ни на одного из более 14000 своих братьев. Внутри стало гораздо комфортнее. Стеллажи не кажутся громоздкими, торговый зал ощущается более просторным.

Если не видеть вывеску, то можно подумать, что вы попали в премиальный магазин, расположенный где-нибудь в самом центре столицы или на престижных загородных направлениях. Настолько все красиво!

Изменение дизайна магазинов – первый шаг на пути обновления торговой сети, как внешней, так и внутренней трансформации бизнеса, направленной на улучшение покупательского опыта, предоставление лучшего обслуживания и обеспечение большей свежести продуктов.

Но цены-то остались теми же. Как такое может быть, рассказал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров, который провел для журналистов экскурсию: «Это магазин обновленного дизайна. Мы приступили к пересмотру концепции универсамов «Пятерочка». Конечно, на практике не получается сделать так, чтобы с первого раза было все идеально. Все изменения и улучшения мы тестируем вместе с гостями магазинов. Финальная версия нового концепта будет готова осенью. Но наши основные ценности - свежесть, удобство и справедливые цены – остались прежними».

Помимо изменений в цветовых решениях, в обновленной «Пятерочке» сделан акцент на удобстве и экономии времени при совершении покупок в магазинах сети за счет улучшения навигации. Как и раньше, большое внимание в новом магазине уделено оформлению зон с овощами и фруктами. Свежесть подчеркивается за счет современного точечного освещения. Сергей Гончаров раскрыл секрет, как в любом магазине можно быстро узнать, насколько качественные и свежие продукты продаются в нем и как быстро доставляются овощи-фрукты до прилавка: «Первым делом смотрите на болгарский перец. Любой: зеленый, красный или желтый. Он портится быстрее всего. Если перец «уставший», вялый и сморщенный, то есть проблемы либо с логистикой, либо с общей организацией работы. Мы же действуем по правилу: «Взял бы ты себе этот продукт домой»? Если ответ положительный, значит все в порядке».

ЦЕЛЬ - СТАТЬ БОЛЕЕ СВЕЖИМ И ЗАБОТЛИВЫМ МАГАЗИНОМ

В этой «Пятерочке» также тестируется новый формат пекарни. Он позволяет расширить предложение хлебобулочных изделий, выпекаемых прямо в магазинах. Выпечка в новом универсаме хранится в стеллажах со стеклянными перегородками, которые намного лучше сохраняют свежесть продукции. И ее нельзя трогать руками – только специальными лопатками.

На большинстве упаковок с мясом стоит конечный срок годности. А не такой: изготовлено 12 мая, срок хранения 13 дней. И как покупатель должен высчитывать? А если он ошибется? Теперь все четко: произведено 12 мая, срок хранения до 25 мая.

Сергей Гончаров подчеркивает: «Пятёрочка» достигла высоких результатов на российском продуктовом рынке, завоевав лидерство среди магазинов у дома – к нам приходят более 12 миллионов гостей в день и более 70 миллионов уникальных покупателей в квартал. Но сеть меняется и развивается дальше. Наша основная ценность – лояльные гости, поэтому нам важно сфокусироваться на увеличении их числа. Мы хотим качественно улучшить опыт наших гостей, заслужить больше доверия, и сделать «Пятерочку» еще более заботливым, свежим, практичным и удобным магазином».

В БОЛЬШОЙ «КОРЗИНЕ ДОБРОТЫ» ЕСТЬ ПРОДУКТЫ ОТ «КП»

В новой «Пятерочке» представлено 6 500 наименований товаров. Многие из них – от локальных производителей. Упор, по-прежнему - на свежесть и удобство, но по новой концепции в универсамах появится много продуктов, готовых к употреблению.

«Сейчас появилось много мест, где можно быстро, качественно и недорого покушать. Особенно это заметно в Москве, - считает Сергей Гончаров. - Если в магазине нет эмоциональной составляющей, шансов сохранить гостей практически нет. Конкуренция очень серьезная».

А еще в магазинах «Пятерочка» устанавливают специальные постаматы, в которых можно получить заказы из известных интернет-магазинов.

Рассказал Сергей Гончаров и о пилотном проекте по организации доставки продуктов и товаров первой необходимости: «В среднем доставка по Москве стоит 350-400 рублей. Но все «Пятерочки» расположены по принципу «магазин у дома». Поэтому время доставки резко сокращается, соответственно уменьшается и ее стоимость. Планируется, что курьер сможет за час доставить 3-4 заказа. Пока проект тестируется в нескольких магазинах на юге Москвы».

На выходе корреспондент «КП» увидел симпатичных девушек, которые собирали «Корзину доброты». Все очень просто: в день открытия любой покупатель мог приобрести продукты для нуждающихся и передать их волонтерам. В основном это товары с длительными сроками хранения. Из них формируются продуктовые наборы, состоящие из круп, сахара, макарон, чая, мясных консервов, печенья и растительного масла.

В этой «Корзине доброты» есть и мои 3 упаковки спагетти и 2 бутылки ароматного подсолнечного масла.