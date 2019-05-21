Новая пешеходная улица в центре Москвы: Брусчатка XIX века, увитые зеленью арки и фонари под старину

В центре столицы скоро появится еще одна пешеходная зона - Школьная улица на Таганке. Ее длина - чуть более километра. Пока по ней ездят машины, но к осени улица станет полностью прогулочной. Кстати, на время реконструкции перекрывать движение на Школьной не будут.

Благоустройство уже началось на площади 6 гектаров. При этом порядок наведут частично и на соседних Большой и Малой Андроньевских улиц, которые пересекают Школьную. Помимо этого, обновят и сквер на пересечении улиц Сергия Радонежского и Рогожского Вала около входа в вестибюль станции метро «Площадь Ильича». Этот зеленый «пятачок» объединят в пешеходной Школьной улицей.

Все стройплощадки до сентября будут закрыты специальными ограждениями с сигнальными огнями. Для водителей появились предупреждающие временные знаки, а для пешеходов - дорожки для обхода.

Проектное решение реконструкции Школьной улицы. Фото mos.ru

- По сравнению с другими радикально изменившимися со временем улицами этого района, улица Школьная сохранила исторический облик, - отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы. - Уцелевшую около стен домов и заездов во дворы брусчатку XIX века оставят и музеефицируют. Сейчас ее временно демонтируют и укладывают на палеты для хранения. После благоустройства на пешеходной улице можно будет проводить сезонные ярмарки, концерты, и фестивали.

Все воздушные провода на Школьной спрячут в кабельную канализацию. Старый асфальт уберут. Вместо него на площади 19 тысяч «квадратов» уложат гранитную плитку. При этом установят более 4,6 тысяч метров гранитного бордюрного камня. По соседству для машин обустроят более 100 мест. На Андроньевских улицах появятся три современных остановочных павильона для пассажиров наземки.

Фасады старинных двухэтажных домов отремонтируют. По всей улице поставят лавочки, урны и перголы - увитые зеленью декоративные арки. Здесь появятся 150 фонарей с энергосберегающими лампами, стилизованных под исторические. На улице высадят газоны на площади 11 тысяч квадратных метров и более 20 деревьев.