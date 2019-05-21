Рыбные ярмарки в центре Москвы: Икра и крабы с Камчатки, морские спектакли и мороженое с креветками

С 24 мая по 2 июня на семи площадках в центре столицы устроят праздник для любителей рыбы и морепродуктов. На фестивале «Рыбная неделя» можно будет купить свежую, соленую, копченую, жареную, вареную рыбу, консервы, отведать супы, салаты и разные закуски (см. цены ниже). В Москву привезут 100 видов рыбы и морепродуктов из 50 предприятий со всей страны - от черноморского побережья до Дальнего Востока.

На каждой ярмарке ежедневно будут проходить бесплатные концерты, морские спектакли для детей, гастрономические шоу, кулинарные и творческие мастер-классы, спортивные занятия. Желающие смогут побывать на одной или нескольких из 40 бесплатных пешеходных экскурсий фестиваля. Мы узнали, что увидят москвичи в ближайшую неделю.

НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ - РЫНОК, В КЛИМЕНТОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ - ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР

Ярмарки откроются на площади Революции, в переходе от площади Революции к Манежной, Манежной площади, в Климентовском переулке, около памятника Есенину на Тверском бульваре, на участке от памятника Есенина до памятника Тимирязеву и около самого памятника Тимирязеву.

На площади Революции устроят рыбный рынок, где можно будет найти хоть черта морского. Рядом несколько раз в день будут показывать пластический спектакль «Морское приключение». Артисты станцуют в костюмах выдуманных животных подводного мира и покажут карнавальное шествие.

В Климентовском переулке выступят джазовые оркестры и артисты, наряженные в моряков и рыбаков. На мастер-классах детей научат мастерить объемную открытку и ловца снов, варить ароматное мыло и украшать свечи.

Тверской бульвар превратится в игровую и спортивную площадку. На специальных тренажерах взрослые и дети займутся греблей и сапсерфингом - на доске с веслом. Здесь можно будет постоять на балансборде, поиграть в петанк и настольный футбол. Для малышей - рыбки-качалки и большой конструктор в виде маяка.

ЭКСКУРСИИ ПО КАНАЛАМ И ОСТРОВАМ СТОЛИЦЫ

Всю неделю гиды будут водить бесплатные экскурсии по Замоскворечью. Большинство из них связаны с речными маршрутами, каналами и островами столицы, известными путешественниками и торговцами. К примеру, участники прогулки узнают, почему Садовнический остров стал самым теплым местом Москвы, как строили Водоотводной канал, к каким двум мостам ведут почти все дороги Замоскворечья и кто первым поселился в «Доме на набережной».

На экскурсии может прийти любой, без предварительной регистрации. Сбор участников - ежедневно на фестивальной площадке в Климентовском переулке напротив дома 21, строения 2. Группы - до 30 человек. Начало - в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00. Приходить лучше за 10 - 15 минут до старта. С собой можно взять воду, перекус и, конечно, фотоаппарат. Не забудьте надеть удобные одежду и обувь, поскольку гулять по улицам придется не меньше часа.

ЧТО ПОЧЕМ

На прилавках у продавцов:

Ставрида - 450 руб. за кг

Сельдь олюторская - от 260 руб. за кг

Скумбрия горячего копчения из печи - 200 руб.

Барабулька - 200 руб.

Семга кусок филе - 395 руб. за 300 г

Сайра натуральная - 90 руб. за 180 г

Филе тунца натуральное (Эквадор) - 100 руб. за 170 г

Икра красная горбуши - 270 руб. за 90 г

Икра щуки черная - 260 руб. за 113 г

Икра лососевых - 350 руб. за 125 г

Консервы «Рагу из лососевых рыб» - 65 руб. за 240 г

Паштет из лосося - 120 руб. за 185 г

Морская капуста «Восточная» - 35 руб.

В меню кафе и ресторанов:

Шашлычок из кальмара - 100 руб. за 120 г

Кефаль на гриле - 200 руб. за 100 г

Мидии в соусе дьябло или блю чиз - 350 руб. за порцию

Пян-се с семгой - 200 руб. за порцию

Уха - 350 руб. за 300 г

Турецкий сэндвич со скумбрией «Балык Экмек» - 350 руб. за 400 г

Жареное мороженое с креветками и сливочным сыром - 300 руб. за 150 г

Чай, вода - от 50 руб.

Кофе - от 100 руб.

Домашние лимонады - от 150 руб. за 250 мл

ВНИМАНИЕ!

Рыбные ярмарки работают в будни - с 11.00 до 21.00, в выходные - с 10.00 до 22.00.

Подробная программа фестиваля - на портале мэра Москвы.