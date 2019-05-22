«Северсталь» и Третьяковская галерея открывают Новые творческие мастерские

Четыре мастерские — живописи, графики, мультимедиа, скульптуры и художественного объекта расположатся на двух этажах нового пространства.

Отличительная особенность Мастерских — акцент на современных художественных практиках и развитии креативного потенциала каждого участника. В центре внимания — освоение основных языков и техник актуального искусства, преодоление стереотипов и свободные эксперименты вне строгих стилевых рамок. Существенная роль в программах Мастерских отводится работе с постоянной коллекцией произведений ХХ – начала XXI века и материалами временных выставок новейшего искусства.

Первая Творческая мастерская на Крымском Валу открылась в 2002 году. Но небольшие размеры Мастерской не позволяли развернуть более масштабную деятельность, принять всех желающих и сделать программы более разнообразными. Так возникла идея «Новых творческих мастерских». На основе многолетнего опыта специалисты Третьяковской галереи совместно с архитекторами разработали дизайн-проект, который позволил в сложной ситуации жестко заданного и ограниченного помещения создать функциональное и стильное пространство.

«Для Северстали огромная честь быть многолетним партнером и попечителем Третьяковской галереи и особенная радость, что выделенные компанией средства позволили трансформировать поддерживаемую на протяжении десяти лет детскую мастерскую в такое масштабное творческое пространство для широкой аудитории», – сообщила начальник управления по КСО и бренду компании «Северсталь» Наталья Поппель.

Общая площадь Новых мастерских составляет около 700 м2. Несколько светлых, специально оборудованных помещений предназначены для занятий графикой и живописью, работы с глиной и другими материалами. Оснащение каждой мастерской учитывает специфику различных художественных материалов и особенности творческих задач.

Уже в июне и июле 2019 года в новом образовательном пространстве пройдут 17 летних творческих программ для взрослых и детей. Занятия по авторским программам будут вести музейные педагоги галереи и приглашенные художники.

Осенью начнется новый образовательный сезон – стартуют годовые, полугодовые и краткосрочные циклы художественно-практических занятий для любителей современного искусства, взрослых и детей, новичков и студентов профильных институтов.