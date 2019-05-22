Собянин открыл новый бассейн в Московском государственном строительном университете

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая открыл новый плавательный бассейн, построенный в Московском государственном строительном университете (МГСУ). Посещать бассейн смогут не только студенты университета, но и местные жители. В здании две чаши, зал для спортивно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, сауна и вспомогательные помещения. Но и это еще не все. Мэр города рассказал о начале строительства "Ледового дворца".

- Сегодня мы начинаем строительство "Ледового дворца", который будет расположен на территории университета. Сейчас мы занимаемся масштабным благоустройством партерной части университета, чтобы он выглядел достойно, - сказал Сергей Собянин.

Также он отметил, что строители в Москве нужны. В городе строят около 9 млн кв.метров, речь о жилье, офисах, магазинах, детских садах. И будущим строителям тоже нужен отдых, место для плавания. Поэтому новый плавательный бассейн становится частью студенческого спортивного городка МГСУ, создание которого проводится поэтапно.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая открыл новый плавательный бассейн, построенный в Московском государственном строительном университете (МГСУ).Фото: Алиса ТИТКО

- В университете на Ярославском шоссе формируется студенческий спортивный городок мирового уровня. Несколько лет назад здесь был построен легкоатлетический манеж, - уточнили в мэрии Москвы.

Новый "Ледовый дворец" общей площадью 8200 кв.м. будет предназначен для занятий хоккеем, керлингом, фигурным катанием.

До августа на территории университета проведут работы по комплексному благоустройству территории и капитальному ремонту зданий МГСУ. Здесь создадут комфортные пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки со специальным полиуретановым покрытием. Займутся здесь благоустройством газонов и цветников, высадят деревья и кустарники. Также будут отремонтированы фасады зданий и фонтан. На главном здании университета установят современный медиа-фасад.

КСТАТИ

В Москве всего функционируют 389 плавательных бассейнов, не считая корпоративных. За последние восемь лет были построены 36 новых бассейнов. Водные комплексы появились в шести столичных вузах – РЭУ имени Плеханова, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, МГУТУ имени К.Г. Разумовского, РГСУ, ГУУ и МГСУ. Планируется построить бассейны в ВШЭ и Кадетском корпусе Следственного комитета. Всего до конца 2019 и в последующие годы планируется построить еще 24 объекта.

В настоящее время проходит реконструкция бассейна "Лужники". В нем создадут современный многофункциональный плавательный центр площадью 50 600 кв.метров, включающий три бассейна и аквапарк.