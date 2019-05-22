Почему в России любят Наполеона?

Чудны дела твои, Господи. Больше 200 лет прошло со временем нападения Наполеона на Россию, а наш интерес к французскому императору не ослабевает. Вбиваешь в поисковик интернета «Наполеон Бонапарт» и в ответ - куча ссылок на современные публикации о «неистовом враге мира и благословенной тишины». Именно так окрестил его в 1806 году Священный Синод РПЦ.

Выставка, открывшаяся на днях в Доме-музее Матвея Муравьева-Апостола, еще одно подтверждение негаснущего интереса публики к личности самого известного корсиканца.

В особняке представлены около 200 произведений искусства из частной коллекции члена Совета директоров Императорского фарфорового завода Александра Вихрова. Это графика, живопись. Есть оружие, ордена, медали, игрушки, посуда, медальоны и так далее. Словом, все то, что свидетельствует об эпохе Наполеона Бонапарта.

ЭКСПОНАТЫ КАК ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

На открытие выставки пришли десятки посетителей. Среди них друзья коллекционера Вихрова, бизнесмены, актеры, музейные работники, студенты... Представители совершенно разных возрастов и профессиональных интересов. Наполеон объединил всех гостей.

Страстно увлеченный судьбой Наполеона Александр Николаевич Вихров готов рассказывать о своей выставке часами. Каждый экспонат, представленный в Доме-музее, достоин отдельной истории.

Вот изображен трогательный момент встречи в Тильзите, где Наполеон посватался к великой княжне Екатерине Павловне, сестре императора Александра Первого. Но та ему отказала.

- Она сказала, что скорее выйдет замуж за последнего русского истопника, чем за это корсиканское чудовище, - объясняет Александр Николаевич заинтересованной публике.

Любопытны работы военных лет. Например, Наполеон наблюдает из Кремлевского дворца за пожаром в Москве. Вот она – цена отказа французскому императору. Миллион человеческих жизней отняла война 1812 года.

Отдельные композиции посвящены наследнику Бонапарта, его сыну. С пеленок мальчика называли королем Рима. Вот первый урок короля верховой езды, а вот он молится об отце, которого видел лишь в младенческие годы. К слову, король Рима прожил совсем недолго, он умер в 21 год.

В коллекции Александра Вихрова есть уникальная вещь - веер, на котором изображена встреча Наполеона со своим сыном в загробном мире.

- Удивительно, что такие сюжеты находили воплощение в бытовых предметах, - рассказывает коллекционер.

Веер с аллегорией "Встреча Наполеона с сыном в загробном мире". Из собрания Александра Вихрова. Фото автора.

ИДЕЯ МИРА

В этом году Наполеону исполняется 250 лет и 215 лет с момента провозглашения его императором. Этому двойному событию и посвящена уникальная экспозиция.

- Идея этой выставки - это идея мира, - так открыл выставку Александр Вихров.

Действительно, здесь представлено не так много батальных сцен. Большой акцент организаторы сделали на личную жизнь французского императора, на его взаимоотношения с российским царем.

- В истории нет сослагательного наклонения, - продолжил коллекционер. - Но мы хотели показать, что бывают такие моменты, которые могли бы завершиться миром на долгие годы. И в нашем случае - это Тильзитский мир, сватовство Наполеона к одной а потом к другой великой княжне. Нам хотелось привлечь внимание к тому, как важно в жизни уметь договариваться. Кроме того, для меня эта выставка - это моя личная история, увлечение, которое продолжается уже более 40 лет.

Композиция по картине Жирарде "Первый урок верховой езды короля Рима". Из собрания Александра Вихрова. Фото автора.

ОН БЫЛ БАНДИТ, НО МЫ ЕГО ПРОСТИЛИ

Символично, что выставка открылась именно в усадьбе Матвея Муравьева-Апостола. Будучи учеником парижского лицея, его родной брат был удостоен внимания Бонапарта.

- Братья Матвей и Сергей учились во Франции, - рассказала мне директор дома-музея Татьяна Макеева. - Однажды в лицей, где они учились, приехал Наполеон. Ему представили лучших студентов, среди которых был и Сергей. Педагоги прочили ему карьеру великого математика. Бонапарт подошел к мальчику, осмотрел его внимательно и произнес: «Ну неужели кто-то скажет, что это не мой сын». И, действительно, судя по портретам, Сергей был похож на Наполеона.

- Татьяна Савельевна, в нынешней выставке есть некий парадокс. Наполеон напал на Россию, сжег Москву. А мы им вроде как восхищаемся, ценим его злой гений. Что вы думаете по этому поводу? - спросила я.

- Да, он был бандит. Но мы ему все простили.

- Почему?

- Может быть, все дело в Александре Первом, которого называли миротворцем? Ведь он очень благородно поступил по отношению к французам и самому Наполеону. После войны в России выбили медали «За взятие Парижа», но император запретил их выдавать, чтобы не оскорбить Францию. К тому же, когда русские вошли в Париж, по календарю была Пасха. На площади Революции (ныне это площадь Согласия) был поставлен алтарь и проведена наша православная пасхальная служба. Стало быть, Александр Первый простил Наполеона, и его отношение значительно повлияло на наше отношение к поверженному французскому императору. Мы тоже его простили.

ВСЕ В ДЕЛО В БЛАГОРОДСТВЕ

Сотрудница Исторического музея Людмила Руднева уверена, что все дело не в любви к Наполеону, а в благородстве. Причем, обоюдном. Вот как сам Наполеон высказывался о Бородинском сражении: «Французы показали себя достойными одержать победу, а русские заслужили право не считать себя побежденными».

В целом, со слов Людмилы Юрьевны, выставка произвела на нее сильное впечатление.

- Это ретроспектива, начиная с произведений 18 века и до наших дней, - пояснила она. - Общение со старыми вещами много дает человеку. От них исходит гармония. И даже сцены баталий - это осмысление исторических событий.

А студент исторического факультета Артемий уверен, что личность Наполеона и по сию пору значима для всего мира. Поэтому подобные выставки просто необходимы, чтобы правильно оценивать исторические события, отсеивая всякие домыслы.

Выставка «Наполеон. Жизнь и судьба» продлится до 21 июня. Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола. Адрес: Старая Басманная 23/9 строение 1. Телефон: (916)518-47-25.