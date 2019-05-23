Наше Подмосковье. Подмосковные лагеря ждут в гости ребят!

Еще несколько дней. Совсем чуть-чуть! И у сотен тысяч школьников начнутся долгожданные каникулы. Вспомните, нынешние мамы и папы, себя в этом возрасте. Впереди целых три месяца праздника! Учебники закрыли. Вернемся к ним теперь только в сентябре. Чем мы занимались в свои летние каникулы? Каждое лето выезжали в оздоровительные лагеря. Здесь новые друзья, множество кружков и спорт, чистый загородный воздух. Сегодня такие же детские летние лагеря, готовые к приему школьников разных возрастов, действуют по всей территории Московской области. Уже 26 мая откроется первая смена. А пока же полным ходом идет запись на будущие смены (см. «Это важно»).

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел совещание по готовности летних лагерей к сезону.

«Этим летом в Подмосковье откроются 96 лагерей за городом и 1124 с дневным пребыванием, которые смогут принять около 390 тысяч ребятишек. Важно позаботиться об их безопасности и качественном питании, обеспечить отдых на высоком уровне», - написал Андрей Воробьёв на своей страничке в Instagram (@andreyvorobiev).

Детей ждут новые друзья и интересные занятия. Фото: пресс-служба правительства Московской области.

Главам муниципалитетов, где находятся лагеря, губернатор поручил взять вопросы безопасности детей на личный контроль - нужно сделать отдых ярким и запоминающимся. (Отметим, что в лидерах по числу лагерей - живописные городские округа Пушкинский, Истра и Руза). По словам Андрея Воробьёва, все, что касается летнего отдыха, для чиновников на местах должно стать приоритетом на ближайшие несколько месяцев.

В Подмосковье всегда уделяют большое внимание и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это сироты, инвалиды, воспитанники специальных учебно-образовательных учреждений, дети из малоимущих семей. Для них в этом году подготовили почти 10 тысяч путевок на российские курорты. 5388 мальчишек и девчонок отправятся в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края, 4348 - в Крым.

К слову, Московская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по организации детского отдыха.

тем временем

Подмосковье с 2018 года является одной из пилотных территорий, где отрабатывают будущий федеральный проект «Оценка эффективности оздоровления детей». Ребята в начале смены проходят медицинский осмотр. Медики измеряют рост, массу тела, мышечную массу. В конце смены - итоговый осмотр.

Задача специалистов - выяснить, есть ли реальный эффект у действующей системы летнего отдыха. В 2018 году выраженный оздоровительный эффект наблюдали у 94,3% детей. Это очень позитивные цифры.

- Все оздоровительные лагеря, которые будут работать на территории Подмосковья, проходят тщательную проверку, - объясняет министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. - Перед запуском лагеря проводится работа межведомственных комиссий, которые проинспектируют лагерь и проверят его на соответствие стандарту безопасности. В нем есть требования к медицине, охране, питанию.

ЭТО ВАЖНО

Узнать список документов для подачи заявки на бесплатную путевку для ребенка можно на сайте uslugi.mosreg.ru в разделе «Соцподдержка» - «Организация отдыха». Здесь же можно оформить заявку. Кроме того, работает «горячая линия» министерства социального развития Московской области: (498) 602-84-50.

Выбрать лагерь для своего ребенка вы можете на сайте минсоцразвития msr.mosreg.ru, где опубликован реестр подмосковных организаций отдыха и вся полезная информация для родителей.