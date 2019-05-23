2019-05-22T19:13:28+03:00
Общество

Будущих чемпионов поддержат рублем

Российские спортшколы, готовящие резерв для национальных сборных, будут ежегодно получать 775 млн. рублей субсидий
Антон БАЛУЕВ
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На «правительственном часе» в Совете Федерации министр спорта Павел Колобков сообщил, что в 2018 году финансирование министерством спортивного резерва увеличилось на 15% и достигло 167,6 миллиардов рублей. А подготовкой будущих чемпионов в стране занимаются около 5 тысяч организаций, в которых работают 3,2 млн. человек.

Поддержат рублем не только спортсменов, а буквально всех. Ведь подготовка спортивного резерва - это только часть масштабного федерального проекта «Спорт - норма жизни», основой которого стали майские указы президента Владимира Путина. Ключевая цель проекта в том, чтобы в 2024 году физкультурой и спортом регулярно занимались 80 млн. жителей страны. Сегодня их в полтора раза меньше.

Чтобы увлечь физкультурой и спортом еще 25 млн. человек, прежде всего нужны условия. Поэтому активно и строятся спортивные объекты. В 2018 году их было открыто больше 6 тысяч, и сеть спортивных сооружений достигла 321 тысяч. Сейчас на разных стадиях строительства находятся около 70 проектов государственно-частного партнерства. В регионах создаются центры с долевым участием Минспорта России: в рамках этого партнерства в 35 регионах запланировано строительство 39 спортивных объектов на сумму около 12 млрд. рублей.

КСТАТИ

В 2019 году началась реализация программ развития футбола и хоккея. Будут построены 50 специализированных катков в 49 регионах и 5 региональных центров развития хоккея в Приволжском, Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. К 2024 году также будут созданы федеральный центр подготовки сборных команд по футболу и 30 детских футбольных центров. В планах - создание более 100 футбольных полей и 25 манежей. До 2024 года на развитие хоккея направят 26,6 млрд. рублей, а футбола - 27,3 млрд. рублей. А общий объем финансирования федерального проекта на период до 2024 года составляет 150 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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