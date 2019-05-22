Книжная ярмарка, тактильный сад и праздник мороженого: как провести выходные в столице

Босиком по дорожкам тактильного сада

В "Аптекарском огороде" открылся тактильный сад. Это открытая площадка, где можно буквально пощупать и понюхать растения. А именно пажитник, хризантемы, мелиссу, розмарин. Увидеть как растет земляника, мята и тмин. Небольшой сад собрал в себе все - разнообразные мелкие предметы, цвета, формы, текстуры. Есть тактильные зоны - можно походить босиком по деревянной коре, шишкам, морской гальке, а также поиграть с песком. В тактильном саду слышна музыка, причем создают ее маленькие и взрослые посетители, играя на "поющей пирамиде" и других музыкальных инструментах. Тактильный сад находится у детской экоплощадки.

- Садовое пространство спроектировано таким образом, что любой посетитель сможет прочувствовать тактильные особенности хвойных и других растений, босиком пройтись по выложенным дорожкам и ощутить благоприятное психоэмоциональное воздействие сада, - рассказали в пресс-службе "Аптекарского огорода".

Где: "Аптекарский огород", проспект Мира, д. 26, стр. 1. Ближайшая станция метро "Проспект Мира".

Когда: ежедневно с 10.00 до 21.00. Касса закрывается за 30 минут до закрытия сада.

Стоимость: 300 рублей, льготный билет 200 рублей.

Босиком по дорожкам тактильного садаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мороженого много не бывает

Более 1000 видов мороженого, флешмобы новогодних героев, весенний хоровод вокруг Дедушки Мороза. Такая "прохладная" программа ждет посетителей парка "Сокольники" 25 и 26 мая - в эти дни пройдет традиционный "Праздник мороженого".

- Посетителей встретит оркестр Дедов Морозов и Снеговиков. А главным гостем праздника станет Дед Мороз, который приедет прямиком из Великого Устюга, - рассказали в пресс-службе парка "Сокольники".

Концертную программу откроет народный артист России и поэт Илья Резник, в гости придут Снеговики, Белоснежка, Эльфы и новогодние мимы. В это же время можно будет попробовать творожное, веганское и удивительное радужное мороженое (ванильный пломбир в цветах радуги).

Где: парк "Сокольники", Главная аллея, Аллея арок, Фонтанная площадь, Большой круг, Солнечная поляна, 4-ый Лучевой просек. Ближайшая станция метро "Сокольники".

Когда: 25 и 26 мая с 10.00 до 21.00.

Стоимость: вход свободный.

Мороженого много не бываетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фитнес в гамаках

Попасть на бесплатные занятия по фитнесу в гамаках на свежем воздухе может каждый. Для этого нужно только зарегистрироваться.

- Занятия в гамаках отлично снимают стресс и заряжают на новый день, помогают улучшить осанку и даже избавиться от болей в спине. Деликатно развивают гибкость, приводят в тонус мышцы ног, ягодиц и кора. Во время занятия мы успеваем помедитировать, растянуться, совершить пару переворотов, расслабиться, поработать над силовыми качествами для отличной фигуры, - рассказали организаторы.

Группы формируют по уровню подготовки. Занятия проходят на веранде под крышей, где комфортно в любую погоду. Рядом есть бесплатная парковка вдоль улицы Косыгина.

Где: парк Горького, на веранде рядом с павильоном "Экология" на Воробьевых горах. Ближайшая станция метро "Воробьевы горы".

Когда: до 31 мая, запись на занятия на сайте.

Стоимость: бесплатно.

Книжная ярмарка Art book fair и принт-маркет "Вкус бумаги"

В Музее "Гараж" в Парке Горького пройдет четвертая книжная ярмарка Garage Art Book Fair, к которой в этом году присоединится восьмой московский маркет ручной и малотиражной графики "Вкус бумаги".

В мезонине "Гаража" развернется нон-стоп-типография, где все желающие смогут познакомиться с разными видами печати — от сухой иглы и линогравюры до высокой печати и создания швейцарского переплета. Так же будет много творческих встреч, мастер-классов. Для детей создадут игротеку по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Расписание:

- 24 мая, 18.30 - лекция "Борис Иофан. До и после Дворца советов";

- 25 мая, 12.00 - лекция "От средневековых свитков до дешевых pocketbook’ов: история книги за 90 минут";

- 25 мая, 14.00 - лекция "Традиция авторских “Апокалипсисов”: от Уильяма Блейка до Джорджо де Кирико";

- 25 мая, 16.00 - лекция «История для миллионов». Проведет писатель и журналист Михаил Зыгарь;

- 25 мая, 18.00 - лекция "Бастарды культурных связей. Выставки современного западного искусства в СССР в 1920–1950-е годы". Проведет кандидат искусствоведения Катарина Лопаткина;

- 26 мая, 14.00 - лекция "Кто такие российские хакеры и как они связаны с государством".

- 26 мая,18.00 - лекция "Книгоиздание и гендер: зачем женщинам отдельные издательские проекты в 2019 году?".

Где: парк Горького, музей современного искусства "Гараж", Крымский вал, 9. Ближайшая станция метро "Октябрьская".

Когда: 24–26 мая 2019.

Стоимость: вход свободный.

Собери карту России

В парке "Зарядье" пройдет турнир по сборке спилс-карт России. У каждого есть шанс проверить географические знания. Собрать карту из магнитных элементов в форме российских регионов нужно за 10 минут.

- Количество попыток не ограничено. Всех участников наградят памятными сувенирами, а самые быстрые получат удостоверение и значок "Знаю Россию", - рассказали в пресс-службе парка "Зарядье".

Где: парк "Зарядье", Варварка, 6. Ближайшая станция метро "Китай-город".

Когда: 26 мая с 10.00 до 21.00.

Стоимость: бесплатно.

Чайная лекция

В павильоне "Умный город" на ВДНХ состоится лекция "Чайные короли России".

- Гости узнают, что Москва выступала общепризнанной "чайной столицей" России в имперский период. А также о пяти крупнейших чайных домах России конца XIX - начала XX века, о предпринимателях, которые поставляли чай к Императорскому двору.

Где: ВДНХ, проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро "ВДНХ".

Когда: 25 мая в 13.00.

Стоимость: бесплатно, нужна регистрация на сайте.

КСТАТИ

Опера и балет для всех

В "Зарядье" 25 мая состоятся прямые трансляции оперы и балета из Венской государственной оперы. Показывать будут на сцене Большого амфитеатра. Самое главное - бесплатно. Трансляции будут проходить при любой погоде.

- Для трансляций специально построили впечатляющие декорации высотой 13,2 метра и шириной 23,8 метра, которые воссоздадут здание знаменитого оперного театра. На фасаде здания будут установлены два огромных светодиодных экрана площадью 60 квадратных метров. Благодаря специальной акустической системе знаменитое венское звучание будет перенесено из города на Дунае в Москву, - рассказали в пресс-службе "Зарядья".

В "Зарядье" 25 мая состоятся прямые трансляции оперы и балета из Венской государственной оперыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что покажут:

- 15.00 - балет "Щелкунчик" на музыку Петра Ильича Чайковского (запись 2012 года);

- 18.30 - "Женщина без тени". Музыка Рихарда Штрауса, либретто Гуго фон Гофмансталя.