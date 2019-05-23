В Новой Москве за семь лет число рабочих мест выросло в 2,5 раза

Наряду с новыми дорогами и станциями метро, парками и социальными объектами в Новой Москве наблюдается рост экономики. Здесь появляются новые рабочие места. Всего за семь лет в ТиНАО и Сколково число рабочих мест выросло в 2,5 раза. Одним из примеров является компания "Профиль Доорс", которую 23 мая посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Недавно компания открыла новый производственный комплекс, усилив свои мощности и создав сразу 700 новых рабочих мест.

- Новая Москва развивается, строятся жилые районы. Это хорошо. Жилье относительно недорогое. Очень бы не хотелось, чтобы это все превращалось в новый спальный район Москвы. Хотелось бы, чтобы здесь создавались рабочие места, - сказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, в планах увеличить количество рабочих мест в Новой Москве в четыре раза.

- Постараемся, чтобы было и производство и жилье. Деревообрабатывающее производство не основное для Москвы, небольшой сегмент, но приличный. В этой сфере работает около 15 000 человек. И новые производства важны для нас, хорошая качественная продукция, - отметил Сергей Собянин.

Компания занимается производством входных дверей с 2002 года, с 2004 года начала создавать межкомнатные двери. "Профиль Доорс" выпускает 350 моделей дверей из бруса, МДФ и пластика. Однако заказчик может попросить создать двери по индивидуальному эскизу и из тех материалов, которых хочется.

На территории предприятия "Профиль Доорс".Фото: Алиса ТИТКО

Сегодня на предприятии трудится 1127 человек. Общий объем производства за 2018 год составил 565 тысяч штук дверей. Почти треть продукции идет на экспорт. Компания имеет магазины в 15 странах, в том числе в Германии, Грузии, Италии, Кувейте, Латвии, Литве, Польше, Словакии. В планах у компании расширять производство, поэтому руководство поинтересовалось о возможности присвоения статуса промышленного комплекса.

- Действительно есть статус промышленного комплекса. Там есть льготы на налоги по имуществу, на землю. Получают дополнительные субсидии на развитие производства. А это и новый уровень заработной платы. В Новой Москве, особенно в отдаленных районах, средняя заработная плата ниже, чем в Москве, - сказал мэр города.

КСТАТИ

Рабочие места в Новой Москве:

За последние семь лет число рабочих мест на присоединенных территориях выросло в 2,5 раза – до 236 тысяч. В том числе:

- в сфере потребительского рынка было создано 40 000 рабочих мест;

- в строительстве – 25 200;

- на транспорте, в логистике, связи, IT –21 500;

- в сфере финансов и управления недвижимостью – 11 700;

- в социальной сфере и госуправлении – 10 600;

- в обрабатывающих производствах – 8 300;

- в топливно-энергетическом комплексе – 3 400;

- на территории ИЦ "Сколково" – 21 200.