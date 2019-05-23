В саду «Эрмитаж» учим английский, в «Филях» танцуем аргентинское танго: бесплатные курсы в парках Москвы

Летом в столичных парках полно развлечений. Можно кататься на великах или катамаране, слушать концерты, гулять или валяться на травке. А еще взрослые могут сходить на бесплатные курсы и научиться, к примеру, зажигать на танцполе, рисовать или даже красиво размахивать казачьей шашкой. Мы узнали, какие занятия откроются с 1 июня в городских парках. Записаться на них можно по телефонам, указанным на сайтах парков в разделе «Контакты».

Парк Горького

ул. Крымский Вал, д. 9, ст. м. «Октябрьская», «Парк культуры».

Взрослые могут изучать английский в Windors english club с носителем языка. Занятия будут проходить с июня до конца августа по пятницам вечером.

Со 2 июня открываются также курсы французского языка. Занятия - каждое воскресенье с 15.00 до 17.00 (кроме 14 июля) в кинотеатре «Пионер». Уроки рассчитаны на слушателей в возрасте от 16 лет, имеющих базовые навыки французского языка.

С 1 июня по конец августа по субботам проводятся бесплатные уроки флористики Painty. По понедельникам и субботам желающих научать садиться на шпагат на уроках стретчингом и воркаут-занятиях от студии «На шпагате».

Все лето в парке по вечерам в будни и по выходным работают бесплатные курсы танцев - от свинга и исторических до бразильского зука и от кизомбы до классического балета. Еще открылась школа фехтования и школа катания на самокатах и роликах. Только в мае и июне проходят занятия по фитнесу в гамаках. Круглый год взрослых посетителей ждут на фитнес-тренировках от NikeBox.

В Нескучном саду до конца лета устраивают бесплатные беговые тренировки, функциональные тренировки, уроки танцев и MMA-занятия (смешанные силовые единоборства) под руководством профессиональных тренеров от Reebok. Занятия идут в группах по 20 - 60 человек каждый день с 18.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным. На все занятия нужна регистрация на сайте services.reebok.ru.

Подробная информация о записи на бесплатные курсы и расписании - на сайте парка Горького.

«Царицыно»

ул. Дольская, д. 1, стр. 32, ст. м. «Царицыно»

Взрослых научит болтать по-английски школа языков BKC. Бесплатные занятия будут проводить по четвергам с 1 июня по 31 августа. Запись и подробности - на сайте музея.

Кроме того, бесплатные занятия от этой школы будут проходить в Перовском парке, парке Горького, усадьбе Воронцово и саду «Эрмитаж». Расписание на июнь или на сайтах парков.

«Ходынское поле»

Ходынский бульвар, ст. м. «ЦСКА»

Все лето для взрослых будут проходить бесплатные беговые тренировки, функциональные тренировки, уроки танцев и MMA-занятия (смешанные силовые единоборства) под руководством профессиональных тренеров от Reebok. Как и в парке Горького, в группе будет по 20 - 60 человек каждый день с 18.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным. На все занятия нужна регистрация на сайте.

Все лето на Ходынке будут проходить бесплатные беговые тренировкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Северное Тушино»

ул. Свободы, д. 56, ст. м. «Сходненская», «Планерная»

По воскресеньям днем здесь будут проводить занятия по кнутовому фристайлу, где можно научиться «фехтовать» кнутами. А по вторникам и четвергам вечером - занятия по фланкировке шашкой.

Еще здесь каждый день проводят бесплатные занятия по дрессировке собак и подготовке питомца к соревнованиям (от служебного собаководства до цирковых трюков). А каждую среду до конца лета в парке для детей от 8 лет и взрослых будут проходить бесплатные мастер-классы по рисованию. Записаться на занятия и уточнить расписание можно в справочной парка - (495) 640-73-55 или на сайте.

«Фили»

ул. Б. Филевская, д. 22, ст. м. «Филевский парк».

По субботам с 21.00 в павильоне арт-студии устраивают бесплатную милонгу - вечеринку для тех, кто любит танцевать аргентинское танго. Приглашают всех - и начинающих, и тех, кто хорошо танцует. Справки по тел. 8-903-133-14-00.

А по вторникам с 10.00 до 12.00 мамы с детьми собираются в клубе «Филимама». В программе - лекции, спектакли, йога, девичники, мастер-классы. Справки по тел. 8-965-356-40-46.

ЧТО ЕЩЕ

В усадьбе «Воронцово» (Воронцовский парк, д. 3, ст. м. «Новые Черемушки», тел. (495) 580-26-78) - по субботам научат играть в городки. А в августе, тоже по субботам, тут будут преподавать азы китайского языка. С июня по субботам с утра - занятия боксом.

В парке у прудов «Радуга» (ул. Вешняковская, д. 16, ст. м. «Выхино», тел. (495) 309-53-42) - по будням и по выходным работает футбольный клуб для взрослых. В нем четыре группы.

В Таганском парке (ул. Таганская, вл. 40-42, ст. м. «Таганская», тел. (495) 912-27-17) - бесплатный теннисный клуб (вторник - четверг, днем) и секция бокса (по субботам).

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» (Свободный пр-т, д. 2А, ст. м. «Новогиреево», тел. (495) 309-53-42) - курсы танцев латина и бачата (по будням).

В саду «Эрмитаж» (ул. Каретный ряд, д. 3, ст. м. «Пушкинская», «Тверская», тел. (495) 699-08-49) - до сентября по пятницам танцуют аргентинское танго и сальсу, по средам - шотландские танцы, а по четвергам - танцы Форро, а до августа - джаз по четвергам. А еще здесь же арт-студия для взрослых (по вторникам - живопись, пейзаж и натюрморт; по средам - академический рисунок и композиция).

В Измайловском парке (Московский пр-т, д. 2, ст. м. «Партизанская», тел. (499) 166-61-19) - до сентября по субботам и воскресеньям вечером взрослых и детей учат кататься на роликах. А по четвергам и субботам - занятия по правильной технике речи.

В парке Победы на Поклонной горе (ул. Братьев Фонченко, д. 7, ст. м. «Парк Победы», тел. (499) 148-83-00) - все лето бесплатные беговые тренировки, функциональные тренировки, уроки танцев и MMA-занятия (смешанные силовые единоборства) под руководством профессиональных тренеров от Reebok. Каждый день с 18.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным. На все занятия нужна регистрация на сайте - services.reebok.ru.

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