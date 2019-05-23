Москва готовит половину лучшей абитуры страны

К началу приемной кампании-2019 рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало очередной ежегодный рейтинг топ-100 школ, чьи выученики демонстрируют наибольшую успешность при поступлении в ведущие вузы страны. Список возглавили сразу два средних учебных заведения столицы: Колмогоровская школа МГУ и «Вторая школа». Всего же на Москву и частично Подмосковье пришлось более половины вошедших в перечень лучших из лучших школ страны – 54. Следом за Московским регионом с большим отрывом идут Санкт-Петербург (8 школ) и Татарстан (5 школ).

В этом году пробиться в топ-сотню лучших школ страны смогли представители 24 регионов. Однако возглавили группу лидеров общего образования москвичи: СУНЦ МГУ им. Ломоносова и лицей «Вторая школа». Замкнул же «большую тройку» физико-математический лицей №31 города Челябинска.

Доминирует Московский регион и в топ-десятке рейтинга, а также в топ-сотне в целом. Так, в десятку лидеров, помимо Колмогоровской и Второй школ, вошли новая Университетская гимназия МГУ им. Ломоносова, Президентский физико-математический лицей № 239, лицей научно-инженерного профиля (город Королев, Московская область), Московская школа на Юго-Западе № 1543, Физтех-лицей им. Капицы (город Долгопрудный, Московская область), а также школа № 179 и № 2007 ФМШ города Москвы.

Что же касается всей «большой сотни» в целом, то перевес школ столичного региона держится там на стабильно высоком уровне, увеличив с прошлого года свое представительство с 53 до 54 образовательных организаций. Именно отсюда, как подтверждают исследования RAEX, и поступает большинство ребят на очные отделения лучших вузов страны, и «концентрация» таких выпускников здесь выше, чем где бы то ни было.

Примечательно, что объясняется этот феномен отнюдь не размерами столичных школ и даже не объемом их финансирования. Рейтинг выстраивается таким образом, что в этом плане на равных «играют» все, подчеркивают организаторы. И это — принципиальный момент:

- Рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников рассчитывается с поправкой на размер выпуска – то есть крупные образовательные учреждения не имеют неоправданной форы перед небольшими, но эффективными школами, – разъяснил суть дела исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» RAEX Алексей Ходырев. – А при таком подходе становится возможным определить подлинную силу школы, что актуально для будущих абитуриентов и их родителей.

Что же в таком случае дает школе эту самую «подлинную силу», просите вы?

- Детоцентричность столичного образования,- ответят в Москве. То есть, говоря проще, создание такой модели обучения, когда всё, за что ни возьмись - от главных принципов финансирования образования по принципу «деньги следуют за учеником» до пришествия системы кружков и секций непосредственно в школу и ставки на индивидуальные траектории обучения детей и подростков — крутится вокруг учащихся и их интересов.

К примеру, у каждой из школ топ-сотни имеется своя изюминка. А, говоря точнее, не изюминка, а целый мешок этого сухофрукта. Так, выпускников школы-интерната им. Колмогорова готовят к поступлению в МГУ, и чаще всего, более чем успешно: ее выпускники ежегодно дают чуть ли не стопроцентную поступаемость в российский Университет № 1 и другие сильнейшие вузы страны. В столичном лицее «Вторая школа» вообще учат по вузовской системе – вместо уроков школьники на манер студентов посещают там семинары и лекции. И так — повсюду.

Впрочем, успехи столичной школы в значительной мере объясняются тем, что ставка здесь делается не на одних только лидеров, а на распространение качественного образования «вширь», вплоть до самых безвестных школ спальных районов. Возможно, именно это и определило не только доминирование Москвы в рейтинге RAEX, но и явственный тренд на постоянное укрепление там ее позиций.

Кстати, наряду с рейтингом топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников, агентство RAEX опубликовало и список 300 школ, лидирующих по абсолютному количеству поступивших в ведущие вузы России. И первые позиции там также заняли настырные москвичи: Лицей НИУ ВШЭ, следом за которым идут Бауманская инженерная школа № 1580 и Школа № 1535.

Что ж тут добавить? Такова уж столичная модель образования!