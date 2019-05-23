Лидер «Нашего Измайлова» Николай Табашников сообщил, что вернисаж сносить не будут

Проект строительства жилого комплекса в районе Измайлово будет пересмотрен с учетом мнения жителей. Об этом сообщила Москомархитектура. Проект планировки территории в районе Измайлово, расположенной по адресу Сиреневый бульвар, владение 4 вызвал возражения жителей. Возражения были связаны с предполагаемым сносом измайловского вернисажа для строительства подъездной дороги к жилому комплексу.

В защиту вернисажа выступило общественное движение «Наше Измайлово» и ее лидер, главный редактор телеканала «Моя Планета», Николай Табашников. Активисты движения провели акцию с вывешиванием баннеров в защиту на входе в вернисаж, а Николай Табашников направил в обращение к руководству города с просьбой пересмотреть проект планировки.

«Предложенное решение было неприемлемо по нескольким причинам: оно предполагало снос важного культурного объекта, которым является измайловский вернисаж, оно было дорогим, поскольку надо было выплачивать компенсации владельцам строений и оно означало появление автомобильной дороги на берегу Виноградного пруда, что также вызывает возражения», - рассказал Николай Табашников.

По его мнению, то, что Москомархитектура решила пересмотреть проект планировки, является примером успешного взаимодействия власти и общества. «Руководство города прислушалось к мнению жителей, это не может не радовать, уверен, что подобным образом можно решать многие проблемы и конфликты», - считает Табашников.