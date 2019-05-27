Наше Подмосковье. 400 тысяч подмосковных пенсионеров получают компенсацию за вывоз мусора
В подмосковном министерстве социального развития подвели промежуточные итоги действия льготы, которая была введена для пенсионеров региона с 1 января этого года, - льгота на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Напомним, в начале 2019-го по всей Московской области стали вводить раздельный сбор мусора. На специальных площадках появились контейнеры двух цветов. Серые - для органических, пищевых отходов. Синие - для пластика, бумаги, стекла и проч., так называемых сухих отходов, которые можно переработать и вернуть в оборот. Это один из системных шагов нового экологического стандарта обращения с мусором - с начала года в платежках появилась новая строчка, в которой отображаются тарифы за его сбор, вывоз и утилизацию.
По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в Московской области введена льгота за вывоз твердых бытовых отходов для пенсионеров, живущих на территории региона.
В минсоцразвития Подмосковья уточняют, что сегодня эту льготу получают около 400 тысяч человек - компенсацию выплачивают вместе с пенсией.
- Ежемесячная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется неработающим пенсионерам: в возрасте до 70 лет - 30%, от 70 лет до 80 лет - 50% и старше 80 лет - 100%, - напомнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. - Льгота предоставляется в зависимости от площади жилого помещения (см. «Конкретно») и носит беззаявительный характер.
Однако в базе министерства отсутствуют данные о еще примерно 300 тысячах пенсионеров, которые также имеют право на льготу, но пока компенсацию не получают. Так, увы, бывает.
Им нужно самостоятельно обратиться с заявлением (см.
«Инструкцию по применению»). И чем раньше, тем лучше и выгоднее. Потому что для обратившихся в МФЦ до 1 июля компенсация будет назначена с 1 января, то есть можно будет получить деньги за прошедшие полгода.
КОНКРЕТНО
Компенсация оценивается по стандартам нормативной площади жилого помещения:
- 42 квадратных метра - для одиноко проживающих граждан;
- 21 кв. м - на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
- 18 кв. м - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- Вы являетесь пенсионером по возрасту, но не получаете льготу?
- Вам нужно обратиться в МФЦ или территориально-структурные подразделения минсоцразвития Подмосковья (проще говоря, отделение соцзащиты).
- Чтобы получить компенсацию, необходимо представить следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя, - выписка из домовой книги;
заявление, где вы должны указать, как именно хотите получать компенсацию - на банковский счет 25-го числа каждого месяца или через почту, вместе с пенсией.
- Если вы обратитесь с заявлением на получение льготы до 1 июля нынешнего года, вам сделают перерасчет с 1 января. То есть компенсацию вы получите за полгода. Если же обращение будет зарегистрировано после 1 июля, то компенсацию назначат начиная с текущего месяца подачи документов.
Горячая линия министерства социального развития Московской области:
8 (498) 602-84-50.
ВАЖНО!
Пусть вас не пугает, что после оформления льготы из платежек никуда не исчезнет строчка про обращение с твердыми бытовыми отходами. Так и должно быть - в этом окошке будут каждый месяц фиксироваться новые цифры. Однако эти деньги (полностью или частично - зависит от возраста) будут вам ежемесячно компенсироваться.
ИСТОЧНИК KP.RU