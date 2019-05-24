В Москве курильщики смогут бесплатно проверить свои легкие

С 24 по 31 мая Департамент здравоохранения Москвы проводит масштабную акцию, приуроченную к Всемирному дню без табака. Желающие смогут получить бесплатные консультации по профилактике табачной зависимости и узнать концентрацию оксида углерода в выдохе. Эту процедуру можно получить в пятницу, 31 мая, в 11 центрах госуслуг «Мои Документы» с 8.00 до 20.00 (полный список - на сайте Департамента здравоохранения Москвы).

В этот же день во флагманском офисе Центрального округа столицы в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» с 10.00 до 16.00 желающих бросить курить проконсультируют психиатр-нарколог и психолог. Там же в 11.00 пройдет лекция «Профилактика табакокурения и никотиновой зависимости».

Кроме того, москвичи смогут побывать в школах по отказу от курения и на лекциях о вреде табака. В районных поликлиниках также работают кабинеты по отказу от курения. Здесь каждый сможет бесплатно пройти скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови.

Всего в акции участвуют 126 столичных докторов, среди которых специалисты по медицинской профилактике и врачи-наркологи.

- Курение табака повышает риск инвалидности и смертности от респираторных заболеваний и является ведущей причиной рака легких, - отметил главный внештатный специалист-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. - Отказ от курения снижает риск рака легких более чем в два раза, по сравнению с курильщиками.

Помимо этого, пройти скрининг-обследование смогут все посетители Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России», который пройдет с 29 по 31 мая в «Гостином дворе». На форуме 31 мая состоится интеллектуальная игра о вреде зависимостей и лекция главного внештатного специалист-нарколога Департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна. В этот же день здесь также устроят флешмоб «Мой выбор - жизнь!», в котором участвуют более 300 человек.

Напомним, посетители флагманских офисов «Мои документы» в Центральном и Юго-Западном округе Москвы всегда могут вместе с оформлением необходимых документов пройти обследование по направлению «Здоровые легкие» в кабинете «Мое здоровье». В МФЦ можно пройти обследования и по другим направлениям - «Здоровое сердце», «Здоровое питание», «Здоровые сосуды». Все они включают экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, измерение артериального давления, измерение роста, веса и расчет индекса массы тела. Эти обследования считаются основными для определения состояния здоровья, их важно знать и регулярно отслеживать. Каждая процедура занимает не более 15 минут.

СПРАВКА «КП»

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) был впервые объявлен 31 мая 1988 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сегодня он входит в календарь всемирных и международных дней ООН.

Ежегодно ВОЗ и партнеры отмечают этот День, напоминая об опасностях для здоровья, связанных с курением, и призывая государства проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака.

Как отмечают в ВОЗ, глобальной целью Всемирного дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма.