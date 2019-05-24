2019-05-24T20:39:38+03:00
Общество

Гуру бизнеса поделятся опытом

Начинается Московский предпринимательский форум
Павел ЧЕРНЫШОВ
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С 27 по 31 мая в рамках Московской недели предпринимательства пройдет целый комплекс масштабных событий для малого и среднего бизнеса, в которых примут участие более 1500 спикеров и 60 тысяч гостей. Все они ориентированы на развитие профессиональных навыков, обмен опытом и изучение лучших мировых практик предпринимательства.

Мы расскажем о том, что ждет деловых людей в первый день Московской недели предпринимательства 27 мая.

ГДЕ ЧЕРПАТЬ ИДЕИ?

Московский предпринимательский форум станет самым масштабным событием недели. Впервые за историю форума приглашены не просто звездные эксперты для выступления на мероприятии - они самостоятельно сформировали программу. Михаил Гончаров, Артем Темиров, Александр Локонцев и другие успешные бизнесмены собрали наиболее острые проблемы ведения бизнеса. В основу форума легли семьтематических треков по наиболее актуальным направлениям столичного предпринимательства – как открыть свой ресторан или развить кофейню, как стать успешным в индустрии красоты, как не бояться начать свое дело и где черпать идеи? Корпорации Малого и среднего предпринимательства представит бизнес-навигатор, который облегчает деловым людям участие в закупках.

В программе форума будет представлен большой образовательный бизнес-интенсив «Трансформация-6», направленный на развитие предпринимательских компетенций – участники на «Ледовой арене» увидят презентации в формате TED, реальные истории и рекомендации от успешных предпринимателей. Спикерами выступят Ирина Хакамада, Игорь Манн, Гоша Куценко и даже Тимати.

Параллельно с основной деловой программой на форуме в течение всего дня будут работать менторская гостиная, цифровая биржа деловых контактов, площадка «Открытая Москва», где пройдут встречи предпринимателей с руководством департаментов столицы.

Кульминацией дня станет церемония награждения первой столичной предпринимательской премии «Прорыв года» – начиная с марта 2019 года московские предприниматели подали более 36 тысяч заявок. И если судить по голосованию на «Активном гражданине» – 120 тысяч человек приняли в нём участие к 16 мая – Москва гордится своими бизнесменами. Каждый из тех, кто заявил о себе на конкурсе, достоин победы. Похоже, что столичные предприниматели во многом недооценены, горожане просто не замечают их – так плотно сфера вплетена в городской ландшафт. Город намерен это изменить, сначала дав предпринимателям площадку для эффективного обмена компетенциями и нетворкинга, а затем и оказав им реальную рекламную и информационную поддержку. Победители «Прорыва года» станут первыми участниками программы по популяризации предпринимательства, которая в будущем будет только расти и развиваться.

НА ДЕСЕРТ - БИ-2

Особо расскажем о проекте «Открытая Москва»

Участники форума смогут напрямую обсудить вопросы бизнеса и развития предпринимательства с представителями Правительства Москвы и руководителями профильных столичных организаций.

Консультировать предпринимателей будут Министр Правительства Москвы, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк; руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин; начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков; генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев; генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Андрей Железняков; генеральный директор ГБУ «Агентство инноваций Москвы» Алексей Парабучев и исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.

Впервые проект «Открытая Москва» был представлен на форуме «Открытые инновации» в 2018 году. Тогда площадку посетили более 250 человек. Цель этого проекта – установить диалог без посредников между московскими предпринимателями и руководством города по самым важным для бизнесменов вопросам.

«Общаясь с предпринимателями самого разного уровня, мы видим, что часто вовремя полученный совет или «взгляд со стороны» может уберечь от необратимых ошибок или наоборот дать толчок для развития. Мы решили создать площадку, где начинающие предприниматели могут обсудить свои проблемы – так появилась «Открытая Москва», - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Города Москвы Алексей Фурсин.

Московский предпринимательский форум завершится ярким музыкальным аккордом – бесплатный концерт для всех участников в «ВТБ Арене» даст группа Би-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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