Наше Подмосковье. Для 108 тысяч учеников Московской области прозвенел последний звонок

По всему Подмосковью 23 и 24 мая в школах прозвенел последний звонок для ребят, окончивших 9-й и 11-й классы. В этом году выпускниками стали 108 тысяч человек - более 33 тысяч одиннадцатиклассников и около 75 тысяч девятиклассников.

Губернатор Андрей Воробьёв вчера приехал поздравить выпускников в школу поселка Измайлово Ленинского района.

Сама школа, к слову, появилась в 1979 году на территории Научно-исследовательского института растениеводства. А в прошлом году здесь открыли новый современный стадион - он был построен по губернаторской программе «Наш школьный двор». Спортом активно занимаются многие юные жители Измайлова, посещают различные секции. Так что спорт - одно из приоритетных направлений в жизни школы. И это приносит свои плоды. Например, только в этом учебном году местная команда стала победителем туристско-спортивной игры «Школа безопасности», а также выиграла районные соревнования по тег-регби.

Андрей Воробьёв вместе с учениками и педагогами принял участие в торжественной линейке.

Андрей Воробьёв и учительница английского языка Светлана Попова вместе с выпускниками станцевали школьный вальс. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

- Сегодня у нас в Подмосковье звучит последний звонок, - обратился губернатор к выпускникам. - Всегда очень волнительный, торжественный день, потому что, с одной стороны, для тех, кто оканчивает 9-й, 11-й классы, это период, когда ты должен сосредоточиться, когда нужно успешно пройти экзамены. И сегодня я хотел бы всем вам пожелать успехов. Успехов в экзаменах, успехов в жизни. Конечно, как и прежде, рядом всегда будут ваши родители, педагоги, которые потратили очень много сил, для того чтобы у вас все в жизни получалось. Я уверен, что вы достойно пройдете этот важный этап.

По доброй традиции, которая существует в школе уже много лет, школьники выпустили в небо белых голубей. На счастье! В добрый путь! А затем выпускники танцевали школьный вальс. Андрей Воробьёв пригласил на танец учительницу английского языка Светлану Попову. Очень трогательный получился момент.

Светлана Витальевна - одна из старейших работников Измайловской школы, она пришла сюда 38 лет назад и за это время как педагог дала путевку в жизнь многим тысячам мальчишек и девчонок.

- Голуби совершают круг почета над нашей школой и улетают, - прокомментировала учительница самый волнительный момент последнего звонка. - И мы их с грустью провожаем, потому что это символизирует, что мы отпускаем очередной выпуск наших учеников. Этот выпуск, как и каждый, особенный для нас. Очень целеустремленные, способные, хорошие ребята. Радостно учить таких детей!

Выпускница Даша Маринохина рассказывает, что ребята готовились к своему последнему звонку несколько месяцев.

- Последний звонок - это очень волнительно, - говорит девушка. - Губернатор посоветовал нам много правильных вещей. Он сказал, что нужно стараться и работать, идти к своей цели. Куда буду поступать? Я несколько раз писала статьи для нашей местной газеты, мне очень нравится, поэтому решила поступать на факультет журналистики, но пока не знаю точно, в какой университет, это будет зависеть от набранных на ЕГЭ баллов.

ЭТО ВАЖНО

Миссия: помочь педагогу

В Московской области действует большой список мер поддержки педагогов. Их главные цели - привлекать в школы новые кадры и удержать профессионалов. Вот некоторые из этих мер.

- Молодые педагоги получают так называемые подъемные. 150 тысяч рублей! Из них 50 тысяч специалист получает в первый год работы, а оставшиеся 100 тысяч - в конце второго года.

- С 1 сентября 2018 года молодые педагоги и классные руководители получают ежемесячную доплату - 6 тысяч рублей. До этого доплата составляла 1 тысячу рублей.

- Солидные премии получают лучшие учителя. Победители федерального конкурса - 300 тысяч рублей, регионального - 100 тысяч. Параллельно ежегодно проводится конкурс «Педагог года Подмосковья». Победитель также получает 300 тысяч рублей, лауреаты - по 150 тысяч.

- Учитель, воспитанник которого получил на ЕГЭ 100 баллов, получает в качестве премии 100 тысяч рублей.

- С 2016 года в Подмосковье работает программа социальной ипотеки, в которой могут участвовать и школьные учителя. Напомним, по соципотеке Московская область выплачивает основное тело кредита, а педагогу остается лишь ежемесячно гасить проценты по нему. На сегодня сертификаты на жилье по этой программе получили 119 человек (112 учителей и 7 воспитателей).