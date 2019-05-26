Четыре станции Сокольнической линии метро откроют до конца июня 2019 года

В Новой Москве готовится к запуску участок Сокольнической линии длиной около 12 км. Четыре станции, а именно «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Коммунарку», откроют до конца июня 2019 года.

- Строительная готовность участка красной ветки метро со станциями «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» составляет 95-98%. Они расположены в створе новой трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, – рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станции «Ольховая» и «Коммунарка» построены под землей, а «Филатов луг» и «Прокшино» – наземные, поэтому их накрыли металлическим навесом аэродинамической формы, повторяя контуры поезда.

- Это позволит минимизировать влияние погоды на работу участка и защитить пассажиров от осадков, - сказал Марат Хуснуллин.

Территорию возле новых станций сейчас благоустраивают: создаются общественные пространства, пешеходные зоны. Рядом строятся жилые дома и бизнес-центры.

Стоит напомнить, что Сокольническую линию метро продлят после станции «Коммунарка» до деревни Потапово — построят станцию «Новомосковская» (бывшее название «Потапово»). Также в планах строительство депо по ремонту и обслуживанию поездов.