Пора загорать и плавать: открытые бассейны в Москве

Отпуск еще не скоро, а уже хочется загорать и плавать? Не стоит себя сдерживать — отправляйтесь в комфортабельные аквакомплексы, где можно совместить пляжный отдых и тренировки по плаванию. «КП» рассказывает об открытых бассейнах в Москве.

Два бассейна на «Лужниках»

Ищите идеальное место летнего отдыха всей семьей? Тогда вам в открытый аквакомплекс «Лужники». Заниматься плаванием можно в 50-метровом спортивном бассейне, а загорать хоть весь день — возле 25-метрового бассейна. Для маленьких гостей на зеленой лужайке есть отдельный «лягушатник» с водными забавами.

- Температура в бассейнах +28 градусов, работаем при любой погоде, укрытия от дождя есть, - рассказал администратор аквакомплекса.

Сервисы и услуги: душевая и сауна, раздевалки и камеры хранения, волейбольная площадка, фуд-корт и фреш-бар.

Заниматься плаванием можно в 50-метровом спортивном бассейне. Фото: www.luzhniki.ru

Где: улица Лужники, 24. Ближайшая станция метро «Воробьевы горы».

Когда: ежедневно с 7.00 до 23.00.

Стоимость: в будние дни - 1 400 рублей за три часа, в выходные - 1900 рублей за три часа.

TheБаssейн в «Сокольниках»

Трудно представить, что не выезжая за пределы Москвы можно ощутить себя на пляже солнечной страны: наслаждаться теплыми лучами солнца в бассейне, пить коктейли, слушать лучшую музыку от топовых DJ, но это реальность в парке «Сокольники».

- Мы открылись. На площадке есть большой бассейн для взрослых и отдельный с подогревом для детей. Каждый день проводим представления и мастер-классы с аниматорами, по выходным проводим пляжные DJ-вечеринки, - рассказывают организаторы.

Сервисы и услуги: шезлонги, полотенца (от 200 рублей), йога, фитнес, бадминтон (200 рублей в час), настольный теннис (400 рублей в час), паровые коктейли, ресторан-бар и vip-бунгало, детская игровая площадка.

thebassein.ru The Баssейн в Сокольниках

Где: Митьковский проезд, дом 1, строение 1. Ближайшая станция метро «Сокольники».

Когда: ежедневно, расписание сеансов: I (10.00-12.45), II (13.00-15.45), III (16.00-21.45).

Стоимость: сеанс - от 500 до 1000 рублей, весь день — от 1000 рублей до 2000 рублей (в зависимости от дня). Дети до 12 лет (без шезлонга) - за сеанс от 300 до 400 рублей, за весь день от 500 до 800 рублей.

«Чайка» возле Парка культуры

Открытый 50-метровый олимпийский бассейн, 25-метровый прыжковый бассейн и два маленьких бассейна для отдыха и обучения плаванию — все это находится рядом с Парком культуры и работает круглый год (да-да, даже зимой). Кому-то аквазона напоминает крымский санаторий, потому что здесь обычно много детей, родители загорают, а молодежь танцует и занимается аэробикой.

Сервисы и услуги: современный тренажерный зал, аквааэробика, фитнес, лечебный душ «Падающий водопад», традиционная русская банька и все виды массажа.

Аквакомплекс «Чайка». Фото: http://www.chayka-sport.ru/

Где: Турчанинов переулок, дом 3, строение 1. Ближайшая станция метро «Парк культуры».

Когда: с понедельника по субботу с 7.00 до 22.45, в воскресенье c 8.00 до 20.45.

Стоимость: взрослые — 1600 рублей/день, дети (о 3 до 17 лет) — 700 рублей/день.

Плавучий бассейн в парке «Фили»

В парке есть два бассейна — для взрослых (размерами 5×15 метров) и детский «лягушатник» (размером 3×5 метров). Они располагаются на водной глади Москвы-реки на специальных плавучих платформах.

- Все три чаши оборудованы системой подогрева, а за чистоту бассейнов отвечает многоступенчатая система фильтрации и дезинфекции водопроводной воды без использования хлорсодержащих препаратов, - рассказывают в парке «Фили».

Сервисы и услуги: шезлонги (аренда 100-200 рублей), полотенца (аренда 150-250 рублей), бесплатные деревянные настилы и кабинки для переодевания, кафе c прохладительными напитками, закусками и мороженым. Рядом площадка для пляжного волейбола и мини-футбола, спортивная площадка с современными тренажерами.

Где: улица Большая Филевская, 22 строение 1. Ближайшая станция метро «Фили».

Когда: будни 11.00—22.00, выходные 10.00—22.00.

Стоимость: будние дни — 200 рублей/час, 800 рублей/день. Дети до 12 лет — 150 рублей/час, 500 рублей/день. В выходные дни — 300 рублей/час, 1000 рублей/день. Дети до 12 лет — 250 рублей/час, 700 рублей/день. Ветеранам ВОВ вход свободный.

Кстати

Если погода не балует

Бассейн с морской водой

Почувствовать себя почти на море можно в одном из самых больших бассейнов с морской водой X-Fit Алтуфьево Premium. Глубина там от 1,5 до 2,2 метров - намного меньше, чем в реальном море, может это и к лучшему. Возле бассейна стоят шезлонги, можно заказать безалкогольный коктейль.

- Температура воды в бассейне поддерживается на уровне +28 градусов, - рассказывает администратор фитнес-клуба X-Fit.

В зоне бассейна есть джакузи, душ впечатлений и хаммам, а также отдельная чаша (бассейн) для детей. Кстати, можно отдыхать активно - посещать занятия по аквааэробике или даже сыграть в водное поло. И все это под контролем профессиональных тренеров.

- Посещать бассейн могут как члены клуба, так и все желающие, кто приобретет гостевой визит, - уточнили в фитнес-клубе.

Где: ул. Угличская, д.13. Ближайшая станция метро "Алтуфьево".

Когда: понедельник-пятница с 7.00 до 0.00, суббота-воскресенье с 8.00 до 23.00.

Стоимость: гостевой визит в клуб (посещение спортивного зала и бассейна) — взрослым 2700 рублей/день, детям 1080 рублей/день.

Бассейн с минеральной водой

В физкультурно-оздоровительный комплексе «Атлант» бассейн длинной 25 метров и глубиной от 1 до 5 метров позволит не только поплескаться, научиться плавать, но и заняться подводным плаванием (дайвингом) — акваланг предоставят в аренду. А также можно заниматься аквааэробикой, которая поможет подкорректировать фигуру.

- Температура воды в бассейне не меньше +28 градусов, что делает пребывание в водной среде очень комфортным. Вода у нас не простая, по природной минеральной и по своим лечебным свойствам мало, чем отличается от воды Средиземного моря, - говорят в «Атланте».

Где: улица Талалихина, д. 28. Ближайшая станция метро «Пролетарская».

Когда: будние дни — 7.00-22.00, выходные и праздничные дни — 8.00-21.00.

Стоимость: взрослые - 1000 рублей/час, дети до 14 лет — 500