Дело о бутылке: почему компании «Аква-Кристалл» приходится доказывать авторство на разработку тары для своей минеральной воды?

21 мая Суд по интеллектуальным правам в Москве продолжил рассмотрение иска об авторском праве на дизайн бутылки минеральной воды «Аква-Кристалл». Руководитель одноименной компании Мадина Аришева пытается доказать, что совладелец и генеральный директор компании «Продако» Роман Глухов - не участвовал в разработке образа бутылки.

Конфликт разгорелся еще в 2015 году. С тех пор «Аква-Кристалл» аргументировал на всех уровнях судебной вертикали — вплоть до Верховного суда!, что дизайн бутылки разработан лично Мадиной Аришевой и Ярославом Дехником, а Роман Глухов к нему не имеет никакого отношения. Но, похоже, что этот судебный сериал не имеет конца. Каким-то чудом оспаривание авторского права на бутылку минералки оказалось в Суде по интеллектуальным правам.

«СПОСОБЕН ЛИ ГЛУХОВ РИСОВАТЬ?»

Противостояние «Аква-Кристалл» и «Продако» в Суде по интеллектуальным правам продолжается с начала 2018 года.

...В зале аура викторианской Англии — президиум возглавляют трое судей в чопорных мантиях. Адвокаты Романа Глухова представили рисунки. Защитники пытаются убедить судей, что тот в 2011 году собственноручно набросал карандашные эскизы бутылки для минералки.

Насколько это веский аргумент? Юристы Мадины Аришевой напоминают, что спор об установлении авторства на патент рассматривался городским судом Нальчика, куда ответчик обязан был представить все доказательства своего авторства. То слушание завершено много лет назад. Решение вступило в законную силу. Ответчик не доказал своего авторства.

Противостояние двух компаний в Суде по интеллектуальным правам продолжается с начала 2018 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Никакие другие доказательства сейчас появляться не могут, - сообщила адвокат Анна Савинова. - Еще неизвестно, способен ли Глухов рисовать?

Но суд после недолгого совещания решает приобщить эскизы к делу. Больше того, соглашается выслушать свидетеля, который также не участвовал при рассмотрении иска в Нальчике.

Денис Васильковский знаком с Романом Глуховым с начала 2000 годов. Вместе работали у разных производителей напитков. Денис утверждает, что в ноябре 2011 года был в гостях дома у Романа в Минеральных Водах и видел, как тот лично отрисовывал отдельные элементы бутылки. Больше того, по словам свидетеля, Глухов неоднократно рисовал для него и компаний, которые он представлял, логотипы и этикетки для новых брендов. Но предоставить документы, подтверждающие деловые отношения с ответчиком, не может.

Причем, во время общения с судом прозвучал показательный факт. По словам Дениса Васильковского, именно Роман Глухов в свое время придумал торговую марку «Данай».

- Бренд произошел от двух производных: распространенной на тот период времени минеральной воды «Кубай» и производителя йогуртов «Данон», - рассказал Денис Васильковский. - Роман соединил бренды «Данон» и «Кубай», получился «Данай».

- Снова взял чужие бренды? - уточнила Анна Савинова.

- Нет, «Данай» - это абсолютно... - после чего свидетель повторил слово «абсолютно» еще трижды, но так и не сформулировал свою мысль.

Следующее заседание Суда по интеллектуальным правам запланировано на 25 июня. К тому времени истец и ответчик должны предложить суду кто проведет экспертизу эскизов, выяснив, имеются ли в них признаки подлога.

ОТ СОЧИ ДО БЕРЛИНА

Предприятие по розливу минеральной воды «Аква-Кристалл», один из известных игроков на рынке прохладительных напитков, расположено в экологически чистом регионе Северного Кавказа. Вода добывается из скважины глубиной 230 м. Качество продукции и технологии производства «Аква-Кристалл» высоко оценены экспертами и заслужила многие награды, включая золотую медаль «Зеленой недели-2013» в Берлине и Международных выставок в Сочи и в Москве.

Минеральную воду в фирменной стеклянной бутылке завод «Аква-Кристалл» выпускает с 2013 года. Дизайн тары разработан в 2012 году гендиректором компании Мадиной Аришевой и дизайнером Ярославом Дехником. Именно тогда оригинальная форма бутылки «Аква-Кристалл» была дополнена орнаментом, какими украшают традиционные черкесские платья.

В 2015 году предприятие решило запатентовать бутылку. Подало заявку о выдаче патента на промышленный образец, датированную 5 июня 2015 года. Однако спустя год из патентного бюро пришло сообщение о том, что выявлена заявка компании «Продако» на сходную бутылку с датой подачи 20 марта 2015 года. И по данной заявке было вынесено решение о выдаче патента.

Как оказалось, «Торговый дом «Продако», выступая в роли заказчика, в декабре 2013 года заключил с компанией «Аква-Кристалл» договор на оказание услуг по розливу продукции. Завод «Аква-Кристалл» произвел и разлил в свою фирменную бутылку по заказу «ТД «Продако» напитки «Borjua Bar». Правообладатель спорного патента компания «Продако» и Торговый дом «Продако», который в 2013 году по договору заказывал у «Аква-Кристалл» розлив воды «Borjua Bar», являются аффилированными лицами. В связи с этим у компании «Аква-Кристалл» возникло подозрение, что дизайн бутылки был присвоен компанией «Продако».

Эскизы бутылки сделанные карандашом судьи приобщили к делу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОТЕРЯННЫЕ «ОТ ВИНТА»

А между тем, владельцы группы компаний «Продако» опытные игроки в судебных тяжбах за бренды. Аналогичная битва разыгралась между предприятием «Элита – Минерал групп» и другой компанией группы «Продако» («Зам-Зан») за бренд прохладительных напитков «ОТ ВИНТА» в Арбитражном суде Ставропольского края. В 2012 году, через год после начала выпуска и продвижения продукции «ОТ ВИНТА» на рынок обществом «Элита-Минерал групп», появилась информация о регистрации товарного знака за обществом «Зам-Зан». Как оказалось учредитель общества «Зам-Зан» Новиков С.М. одновременно являлся должностным лицом общества «Элита-Минерал групп», в обязанности которого входило развитие нового продукта.

Заводу «Элита-Минерал групп» почти удалось доказать недобросовестную конкуренцию со стороны общества «Зам-Зан». Управление Федеральной антимонопольной службы пришло к выводу, что общество «Зам-Зан», зарегистрировав на себя товарныи знак «ОТ ВИНТА», действовало недобросовестно. Став правообладателем товарного знака «От винта», «Зам-Зан» и Торговый дом «Продако» получили возможность выпускать и продавать напитки под брендом «ОТ ВИНТА». Но когда дело дошло до Суда по интеллектуальным правам, суд решил, что деи ствия Новикова С.М., как работника общества «Элита минерал групп», не могут отождествляться с деи ствиями общества «Зам-Зан», где Новиков С.М. был единственным учредителем и директором. Поэтому «Элита минерал групп» сами виноваты, что с подачи Новикова С.М. вложились в развитие продукта «ОТ ВИНТА». И бренд «ОТ ВИНТА» достался группе «Продако».

НЕ МЫТЬЕМ, ТАК...

12 апреля 2017 года Нальчикский городской суд, рассмотрев спор об установлении авторства, вынес решение о признании Мадины Аришевой и Ярослава Дехника обладающими правом авторства на дизайн бутылки, запатентованный компанией «Продако» в качестве промышленного образца. Решение устояло во всех инстанциях, включая Верховный суд.

Казалось бы, вопрос улажен. Но не тут то было! 29 июня 2018 года Роспатент выдал новый патент, в котором в качестве авторов данного образца фигурируют не только Аришева и Дехник, но и Глухов, который был заявлен в качестве автора со стороны компании «Продако». Но ведь судом было установлено, что Роман Глухов не предоставил никаких доказательств своего авторства на данный дизайн бутылки. То есть, фактически Роспатент не исполнил решение суда, вследствие чего Глухов Роман Валентинович был включен в новый патент как соавтор промышленного образца.

Воспользовавшись данной «ошибкой» Роспатента, Глухов обращается в Суд по интеллектуальным правам и требует признать за ним право патентообладателя на данный промышленный образец.

Суд по интеллектуальным правам принял решение о том, что Глухов наравне с Аришевой и Дехником является правообладателем спорного патента, после чего Роспатент 10 апреля 2019 года зарегистрировал новый патент 114121 вместо аннулированного патента 109339. В этот раз в качестве авторов и патентообладателей были указаны Аришева, Дехник и Глухов.

В результате Мадина Аришева и Ярослав Дехник были вынуждены обратиться с новым иском в Суд по интеллектуальным правам о признании недействительным спорного патента.