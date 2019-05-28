Бесплатные курсы в парках Москвы: В саду «Эрмитаж» учим английский, в «Филях» танцуем аргентинское танго

ПАРК ГОРЬКОГО

Ул. Крымский Вал, д. 9, ст. м. «Октябрьская», «Парк культуры».

Взрослые могут изучать английский в Windors english club с носителем языка. Занятия будут проходить с июня до конца августа по пятницам вечером.

Со 2 июня открываются также курсы французского языка. Каждое воскресенье с 15.00 до 17.00 (кроме 14 июля) в кинотеатре «Пионер». Уроки рассчитаны на слушателей в возрасте от 16 лет, имеющих базовые навыки французского языка.

С 1 июня по конец августа по субботам проводятся уроки флористики Painty.

По понедельникам и субботам научат садиться на шпагат на уроках от студии «На шпагате».

Все лето в парке по вечерам в будни и по выходным - курсы танцев: от свинга и исторических до бразильского зука и от кизомбы до классического балета.

Еще открылись школа фехтования и школа катания на самокатах и роликах.

Только в мае и июне - занятия по фитнесу в гамаках.

В Нескучном саду до конца лета - беговые тренировки, уроки танцев и MMA-занятия (смешанные силовые единоборства) под руководством профессиональных тренеров. Занятия идут в группах по 20 - 60 человек каждый день, с 18.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным. Нужна регистрация на сайте services.reebok.ru.

Подробная информация о записи на бесплатные курсы и расписание - на сайте парка Горького park-gorkogo.com.

«ЦАРИЦЫНО»

Ул. Дольская, д. 1, стр. 32, ст. м. «Царицыно».

Взрослых научит болтать по-английски школа языков BKC. Бесплатные занятия будут проводить по четвергам с 1 июня по 31 августа. Запись и подробности - на сайте музея tsaritsyno-museum.ru.

Кроме того, бесплатные занятия от этой школы будут проходить в Перовском парке, парке Горького, усадьбе Воронцово и саду «Эрмитаж». Расписание на июнь - englishpark.bkc.ru/events/2019-06/ или на сайтах парков.

«ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ»

Ходынский бульвар, ст. м. «ЦСКА».

Все лето для взрослых - бесплатные беговые тренировки, функциональные тренировки, уроки танцев и MMA-занятия (смешанные силовые единоборства) под руководством профессиональных тренеров. Как и в парке Горького, в группе по 20 - 60 человек каждый день, с 18.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным. На все занятия нужна регистрация на сайте services.reebok.ru.

- Ходить я уже научилась. Теперь - танцы!Фото: Асхат БАРДЫНОВ

«СЕВЕРНОЕ ТУШИНО»

Ул. Свободы, д. 56, ст. м. «Сходненская», «Планерная».

По воскресеньям днем здесь будут проводить занятия по кнутовому фристайлу, где можно научиться «фехтовать» кнутами. А по вторникам и четвергам вечером - занятия по фланкировке шашкой.

Еще здесь каждый день проводят бесплатные занятия по дрессировке собак и подготовке питомца к соревнованиям (от служебного собаководства до цирковых трюков). А каждую среду до конца лета в парке для детей от 8 лет и взрослых будут проходить бесплатные мастер-классы по рисованию. Записаться на занятия и уточнить расписание можно в справочной парка - (495) 640-73-55 или на сайте mosparks.ru.

«ФИЛИ»

Ул. Б. Филевская, д. 22, ст. м. «Филевский парк».

По субботам с 21.00 в павильоне арт-студии устраивают бесплатную милонгу - вечеринку для тех, кто любит танцевать аргентинское танго. Приглашают всех - и начинающих, и тех, кто хорошо танцует. Справки по тел. 8-903-133-14-00.

А по вторникам с 10.00 до 12.00 мамы с детьми собираются в клубе «Филимама». В программе - лекции, спектакли, йога, девичники, мастер-классы. Справки по тел. 8-965-356-40-46.

ЧТО ЕЩЕ

В усадьбе Воронцово (Воронцовский парк, д. 3, ст. м. «Новые Черемушки», тел. (495) 580-26-78) по субботам научат играть в городки. А в августе, тоже по субботам, здесь будут преподавать азы китайского языка. С июня по субботам с утра - занятия боксом.

В парке у прудов «Радуга» (ул. Вешняковская, д. 16, ст. м. «Выхино», тел. (495) 309-53-42) по будням и по выходным работает футбольный клуб для взрослых.

В Таганском парке (ул. Таганская, вл. 40-42, ст. м. «Таганская», тел. (495) 912-27-17) - бесплатный теннисный клуб (вторник - четверг, днем) и секция бокса (по субботам).

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» (Свободный пр-т, д. 2А, ст. м. «Новогиреево», тел. (495) 309-53-42) - курсы танцев латина и бачата (по будням).

В саду «Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, д. 3, ст. м. «Пушкинская», «Тверская», тел. (495) 699-08-49) до сентября по пятницам танцуют аргентинское танго и сальсу, по средам - шотландские танцы, по четвергам - танцы Форро, а до августа - джаз по четвергам. А еще здесь же арт-студия для взрослых (по вторникам - живопись, пейзаж и натюрморт; по средам - академический рисунок и композиция).

В Измайловском парке (Московский пр-т, д. 2, ст. м. «Партизанская», тел. (499) 166-61-19) до сентября по субботам и воскресеньям вечером взрослых и детей учат кататься на роликах. А по четвергам и субботам - занятия по правильной технике речи.

В парке Победы на Поклонной горе (ул. Братьев Фонченко, д. 7, ст. м. «Парк Победы», тел. (499) 148-83-00) - все лето бесплатные беговые тренировки, функциональные тренировки, уроки танцев и MMA-занятия (смешанные силовые единоборства) под руководством профессиональных тренеров. Каждый день с 18.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 16.00 по выходным. На все занятия нужна регистрация на сайте - services.reebok.ru.