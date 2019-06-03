Код ЭПЛ — забота о счастье клиентов

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создает украшения с 1994 года и за эти годы был накоплен огромный опыт, который был систематизирован в единую систему стандартов качества — Код ЭПЛ.

Главной задачей Кода ЭПЛ стало расширение географии и сертификация лучших профессионалов ювелирного дела для создания ювелирных украшений мирового уровня качества.

Код ЭПЛ позволяет сертифицировать, удовлетворяющие жестким требованиям компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» производства и специалистов, что позволяет сделать ювелирные украшения ЭПЛ доступными все большему количеству людей на Земле.

Чтобы систематизировать 25-летний опыт работы и разработать стандарты качества, специалистам компании потребовалось больше года, так как был пройден огромный путь от небольшой экспериментально-производственной лаборатории до международной ювелирной компании с торгово-розничными сетями в России, США, Казахстане, Хорватии, Кипре и Киргизии с более чем сотней торговых точек.

Код ЭПЛ — это забота о счастье клиентов, для которых ювелиры и огранщики, сертифицированные по Коду ЭПЛ, создают шедевры ювелирного искусства, посвящая свою жизнь тому, чтобы ваши чувства и проявления любви обретали идеальное воплощение в ювелирных украшениях «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

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