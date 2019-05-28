2019-05-28T13:57:42+03:00
Общество

Танцплощадки, лодочные станции и народные гуляния в праздники: что готовят парки этим летом

В программе - 7,6 тысяч культурных событий для всей семьи
Светлана ВОЛКОВА
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Летом во всех парках проведут более 7,6 тысяч культурных событийЛетом во всех парках проведут более 7,6 тысяч культурных событийФото: Иван ВИСЛОВ
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Сегодня, 28 мая, на заседании президиума правительства Москвы утвердили летнюю программу в столичных парках. После комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять обновленных парков - зона отдыха "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября.

Одну из ранее обустроенных площадок - в парке Горького - отметил на своей странице в Твиттере мэр Сергей Собянин.

"Уже ходили с детьми на игровую площадку "Салют" в парк Горького? Это недалеко от Главного входа, рядом с Пионерским прудом. Целых 2 гектара занимают 9 игровых зон. Дети играют с песком, водой, цветом, звуком. А взрослые отдыхают", - написал Собянин в Твиттере, опубликовав видео из парка Горького.

По словам руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, летом во всех парках проведут более 7,6 тысяч культурных событий (см. ниже). Главными станут шесть городских праздников:

- 1 июня – День защиты детей;

- 31 мая-2 июня – празднование 5-летия проекта "Активный гражданин";

- 12 июня – День России;

- 25 июня – День молодежи;

- 22 августа – День российского флага;

- 7-8 сентября – День города.

В августе в московских парках пройдет уличный фестиваль "Московский Джем". В 33 парках все лето проводятся занятия по программе "Московское долголетие", в том числе уроки здоровья, театральные кружки и специальный проект "Утро в парке" – групповые занятия физкультурой.

Если погода подкачает, тогда при угрозе опасных явлений, например, шквалистых ветров или ливней, в парках незамедлительно будут приостанавливать работу аттракционов и эвакуировать посетителей.

КОНКРЕТНО

Всего в 2019 году для отдыхающих в московских парках будут работать:

34 футбольных поля;

24 танцплощадки;

14 лодочных станций;

14 кинотеатров;

25 зон отдыха у воды;

202 детские и 285 спортивных площадок;

53 сцены;

13 веревочных парков;

14 скейт-парков;

129 павильонов проката;

23 фонтана;

79 километров велодорожек;

15 собачьих площадок;

364 туалетных модуля;

1403 нестационарных торговых точки, в том числе автоматы, передвижные тележки, киоски, павильоны;

1 045 постов ЧОП

2 542 камеры видеонаблюдения

1 477 громкоговорителей систем оповещения.

В летней программе парков:

2 461 крупный и локальный фестиваль - спортивные, музыкальные, гастрономические и другие;

1 351 лекторий и семинар;

1 867 концертов;

370 выступлений уличных артистов;

939 киносеансов;

226 фотовыставок.

ЦИФРЫ

В 2018 году в парках Москвы отдохнули 125,8 млн. человек, в том числе летом - 89,6 млн. человек.

В 2019 году парки ожидают 129,1 млн. посетителей, в том числе летом - 90,6 млн. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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