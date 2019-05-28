Танцплощадки, лодочные станции и народные гуляния в праздники: что готовят парки этим летом
Сегодня, 28 мая, на заседании президиума правительства Москвы утвердили летнюю программу в столичных парках. После комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять обновленных парков - зона отдыха "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября.
Одну из ранее обустроенных площадок - в парке Горького - отметил на своей странице в Твиттере мэр Сергей Собянин.
"Уже ходили с детьми на игровую площадку "Салют" в парк Горького? Это недалеко от Главного входа, рядом с Пионерским прудом. Целых 2 гектара занимают 9 игровых зон. Дети играют с песком, водой, цветом, звуком. А взрослые отдыхают", - написал Собянин в Твиттере, опубликовав видео из парка Горького.
По словам руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, летом во всех парках проведут более 7,6 тысяч культурных событий (см. ниже). Главными станут шесть городских праздников:
- 1 июня – День защиты детей;
- 31 мая-2 июня – празднование 5-летия проекта "Активный гражданин";
- 12 июня – День России;
- 25 июня – День молодежи;
- 22 августа – День российского флага;
- 7-8 сентября – День города.
В августе в московских парках пройдет уличный фестиваль "Московский Джем". В 33 парках все лето проводятся занятия по программе "Московское долголетие", в том числе уроки здоровья, театральные кружки и специальный проект "Утро в парке" – групповые занятия физкультурой.
Если погода подкачает, тогда при угрозе опасных явлений, например, шквалистых ветров или ливней, в парках незамедлительно будут приостанавливать работу аттракционов и эвакуировать посетителей.
КОНКРЕТНО
Всего в 2019 году для отдыхающих в московских парках будут работать:
34 футбольных поля;
24 танцплощадки;
14 лодочных станций;
14 кинотеатров;
25 зон отдыха у воды;
202 детские и 285 спортивных площадок;
53 сцены;
13 веревочных парков;
14 скейт-парков;
129 павильонов проката;
23 фонтана;
79 километров велодорожек;
15 собачьих площадок;
364 туалетных модуля;
1403 нестационарных торговых точки, в том числе автоматы, передвижные тележки, киоски, павильоны;
1 045 постов ЧОП
2 542 камеры видеонаблюдения
1 477 громкоговорителей систем оповещения.
В летней программе парков:
2 461 крупный и локальный фестиваль - спортивные, музыкальные, гастрономические и другие;
1 351 лекторий и семинар;
1 867 концертов;
370 выступлений уличных артистов;
939 киносеансов;
226 фотовыставок.
ЦИФРЫ
В 2018 году в парках Москвы отдохнули 125,8 млн. человек, в том числе летом - 89,6 млн. человек.
В 2019 году парки ожидают 129,1 млн. посетителей, в том числе летом - 90,6 млн. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU