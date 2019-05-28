В Музее Победы начал работу городской летний клуб для детей «Лето Побед»

Увлекательную программу для школьников подготовили в Музее Победы, где с 3 июня стартует городской летний клуб для детей «Лето Побед». Его участниками станут ребята от 8 до 13 лет.

- Программа рассчитана на пребывание от 1 до 5 дней, занятия направлены на патриотическое и культурное воспитание ребят во время летних каникул, - рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Детей ждут активный отдых и физкультурно-оздоровительные занятия на зеленой территории Музея Победы, квесты на открытых площадках и развивающие игры. Актерское мастерство, военное дело, хореография, сценическая речь, спортивные занятия – это еще не полный список мастер-классов, которые организуют для участников клуба «Лето Побед».

В гости к ребятам будут приходить известные спортсмены, артисты, блогеры, ученые и военные. Обязательно будут экскурсии по Музею Победы и открытым площадкам боевой техники, во время которых школьники еще лучше узнают историю Великой Отечественной войны.

ВАЖНО

Для оформления ребенка в детский клуб необходимы следующие документы:

- копия свидетельства о рождении;

- копия паспорта родителя;

- копия страхового медицинского полиса ребенка;

- медицинская справка формы 079/У (об общем состоянии здоровья с выпиской о прививках из медицинской карты и пометкой об отсутствии педикулеза);

- справка об отсутствии инфекционных контактов, выданная не ранее, чем за 3 дня до начала периода пребывания ребенка на территории клуба.

Где: Площадь Победы, д. 3. Ближайшая станция метро «Парк Победы».

Когда: в будние дни с 8.30 до 19.00.

Цена: 1 день — 2000 рублей, 5 дней — 7500 рублей, 10 дней -13 000 рублей, 20 дней — 25 000 рублей. В стоимость включено трехразовое питание. Купить путевку можно на сайте или уточнить вариант оплаты по телефону 8 (499) 449-81-84.