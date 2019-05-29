Наше Подмосковье. Всё знаем. Быстро решаем. Не допускаем

Сейчас даже вспомнить странно: еще каких-то лет пять назад провести полдня в очереди в какой-нибудь жутко важной организации, чтобы получить клочок бумаги с печатью, было обыденностью. Да, неприятно, ну а что делать - все же так! Получил одну справку, едешь за другой и встаешь в точно такую же длинную живую очередь. А теперь мы все так привыкли к МФЦ, в которых можно переделать кучу дел, не отходя от одного окошка!

Раньше написал бумажку и ждешь, отреагируют ли на нее, не потеряют ли. Сейчас рассказывать о конкретных проблемах можно через соцсети или мобильные приложения - в Подмосковье уже несколько лет успешно работают портал «Добродел» и система «Инцидент». Человек видит движение своего запроса, а чиновник, которому поручено решить проблему, знает, что за исполнением следят на региональном уровне...

За последние пару лет Московская область совершила серьезный рывок в рейтинге Минэкономразвития России по мониторингу качества предоставления электронных услуг. Еще в 2016 году регион занимал в нем всего лишь 16-е место по стране. В 2017-м область стала второй, а в прошлом году вышла уже на 1-е место.

Несколько месяцев назад в Подмосковье запустили механизм, который позволяет решать проблемы жителей еще быстрее - Центр управления регионом.

Если коротко, ЦУР - это круглосуточный оперативный штаб, в который стекается текущая информация и обращения жителей со всей области. Стоит отметить: речь идет не о каких-то избранных жалобах, а об абсолютно всех сигналах граждан - от неубранного во дворе снега до ям на дороге или стихийной свалки в маленьком сквере.

«ДЕЛАТЬ ГОСУСЛУГИ МАКСИМАЛЬНО ДОСТУПНЫМИ»

Во вторник подмосковный ЦУР посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел для него экскурсию, показав работу ЦУРа в действии.

- ЦУР работает три с небольшим месяца, - рассказал Андрей Воробьёв. - Но заметный результат есть уже в каждом боксе (сотрудники 24 подмосковных министерств находятся в 24 боксах. - Авт.). И в здравоохранении, и в образовании, и в контроле за строительством домов, и за безопасностью дорожного движения.

Концепция ЦУРа заключается в трех этапах: «Всё знаем - быстро решаем - не допускаем». Это не только позволяет оперативно реагировать на обращения и решать проблемы, исключая лишних исполнителей. Это еще и мощная аналитическая работа. Сотрудники центра выявляют системные проблемы. Автоматически составляются «тепловые карты», на которых видны все узкие места.

В качестве примера такой работы губернатор Московской области привел ситуацию с устройствами МРТ, УЗИ и КТ в поликлиниках области. Запрос на них был всегда, и очень серьезный, но получить услугу оперативно могли далеко не все - по записи возникали очереди. После запуска ЦУРа аппараты томографии начали работать в две смены, в некоторых больницах - и в три.

Такая же работа проводилась по ликвидации аварийных участков, анализу качества образования в школах Московской области.

- Наша задача - дальше наращивать качество государственных муниципальных услуг, делать их максимально удобными для человека и в идеале сделать так, чтобы в принципе из дома человек и осуществлял заявку, и получал ее в цифре, - отметил Андрей Воробьёв.

ЦЕЛЬ - ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Собственно, сам ЦУР - это один из этапов создания в Московской области цифровой экономики. Так, в прошлом году, до запуска Центра управления регионом, система обрабатывала в электронном виде около 50% жалоб. До конца нынешнего, 2019-го через цифру будет проходить 100% обращений граждан.

Благодаря цифровизации в Московской области срок оказания услуг удалось сократить сразу вдвое. Во многом благодаря сокращению лишних звеньев в работе.

- Если тебя беспокоит порядок в твоем дворе, раньше эта жалоба попадала одному чиновнику, потом второму, потом третьему, и только затем наконец дворник выходил и наводил порядок, - объяснил губернатор. - Сейчас же эта жалоба напрямую попадает в управляющую компанию, и человек, который закреплен за территорией, наводит там порядок.

Еще один пример: пока молодая мама не выписалась из роддома, ей успевают сделать большинство необходимых документов: и СНИЛС, и все заявки на материнский капитал!

- Раньше в роддоме достижением было, что выдают свидетельство о рождении, сейчас мы с передовыми регионами выдаем 8 документов, - говорит Андрей Воробьёв. - Удобно, никуда ходить не надо, пока мама нянчится с ребенком.

Работа Центра управления регионом произвела на премьер-министра Дмитрия Медведева приятное впечатление. Он отметил, что Московская область сегодня является одним из российских лидеров цифровизации услуг.

- Я посмотрел, как работает Центр управления регионом, это производит впечатление, - признался премьер. - Сюда в круглосуточном режиме стекается информация со всего Подмосковья. Это позволяет в максимально короткие сроки решать самые разные проблемы. Подобные технологии должны быть доступны на всей территории страны, чтобы люди могли получить услуги независимо от той территории, где они живут.

После презентации работы ЦУРа Дмитрий Медведев провел заседание правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. На заседании губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил упростить получение услуг, требующих электронной подписи. Сейчас люди должны получать флешку с электронной подписью, а нужно заменить на биометрическую идентификацию. Успешные примеры в банковской отрасли есть, и для людей это бесплатно.