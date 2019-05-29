В Москве назвали самые опасные и безопасные районы

Появился список активности преступников в разных районах Москвы. (См. «Конкретно»). Он составлен по результатам годовых отчетов начальников местных отделов полиции.

- Наибольшее количество преступлений совершается в районах, где имеются транспортные ворота: железнодорожные и автовокзалы, конечные станции региональных маршрутов, а также в зоне сельскохозяйственных и вещевых рынков, - объясняет адвокат Вадим Багатурия, бывший следователь прокуратуры. - Объясняется это довольно просто - большое количество приезжих и нелегалов. Первым невдомёк правила безопасности большого города, вторые ловят криминальную удачу.

Так можно объяснить «лидирующие» позиции в списке ряда районов Центрального округа - Пресненский и Тверской «делят» окрестности Белорусского вокзала, в Басманном районе (и это подтверждается отчетами начальника местной полиции) стоит Курский вокзал. Многие эксперты так же объясняют присутствие центральных районов в ТОП-10 тем, что в пределы Садового кольца ежедневно приезжают толпы гуляющих горожан и туристов. Главные клиенты воришек и прочих преступников.

- Где есть большое скопление людей, совершить преступление проще, как с точки зрения исполнения, - объяснил Вадим Багатурия.

В то же время в списке самых безопасных районов фигурируют районы с небольшим количеством населения и малой застройкой, либо - не имеющие собственных станций метро. Получается, не посторонних - нет преступлений.

КОНКРЕТНО

10 районов, где чаще всего совершаются преступления

1. Пресненский (ЦАО) - 2846 (+11%)*

2. Басманный (ЦАО) - 2490 (+47%)

3. Марьино (ЮВАО) - 2421 (-27%)

4. Таганский (ЦАО) - 2109 (+22%)

5. Даниловский (ЮАО) - 2005 (-12%)

6. Тверской (ЦАО) - 1888 (+1%)

7. Перово (ВАО) - 1879 (+4%)

8. Вешняки (ВАО) - 1775 (+12%)

9. Коньково (ЮЗАО) - 1761 (-2%)

10. Мещанский (ЦАО) - 1750 (+9%)

10 районов, где меньше всего преступлений

1. Восточный (ВАО) - 152 (+16%)

2. Молжаниновский (САО) - 175 (+27%)

3. Внуково (ЗАО) - 217 (-6%)

4. Пос. Красносельское, Краснопахорское, Ворновское, Михайлово-Ярцевское (ТиНАО) - 322 (-19%)

5. Метрогородок (ВАО) - 330 (+39)

6. Марфино (СВАО) - 331 (-16%)

7. Пос. Куриловское, Роговское, Щаповское, Кленовское (ТиНАО) - 349 (-8%)

8. Капотня (ЮВАО) - 427 (-24%)

9. Лосиноостровский (СВАО) - 439 (-20%)

10. Котловка (ЮЗАО) - 497 (+1%)

*Данные районных отделов полиции Москвы. Цифра - число преступлений, зарегистрированных в 2018 году. В скобках - динамика по сравнению с 2017 годом.