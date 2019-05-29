В Москве назвали самые опасные и безопасные районы
Появился список активности преступников в разных районах Москвы. (См. «Конкретно»). Он составлен по результатам годовых отчетов начальников местных отделов полиции.
- Наибольшее количество преступлений совершается в районах, где имеются транспортные ворота: железнодорожные и автовокзалы, конечные станции региональных маршрутов, а также в зоне сельскохозяйственных и вещевых рынков, - объясняет адвокат Вадим Багатурия, бывший следователь прокуратуры. - Объясняется это довольно просто - большое количество приезжих и нелегалов. Первым невдомёк правила безопасности большого города, вторые ловят криминальную удачу.
Так можно объяснить «лидирующие» позиции в списке ряда районов Центрального округа - Пресненский и Тверской «делят» окрестности Белорусского вокзала, в Басманном районе (и это подтверждается отчетами начальника местной полиции) стоит Курский вокзал. Многие эксперты так же объясняют присутствие центральных районов в ТОП-10 тем, что в пределы Садового кольца ежедневно приезжают толпы гуляющих горожан и туристов. Главные клиенты воришек и прочих преступников.
- Где есть большое скопление людей, совершить преступление проще, как с точки зрения исполнения, - объяснил Вадим Багатурия.
В то же время в списке самых безопасных районов фигурируют районы с небольшим количеством населения и малой застройкой, либо - не имеющие собственных станций метро. Получается, не посторонних - нет преступлений.
КОНКРЕТНО
10 районов, где чаще всего совершаются преступления
1. Пресненский (ЦАО) - 2846 (+11%)*
2. Басманный (ЦАО) - 2490 (+47%)
3. Марьино (ЮВАО) - 2421 (-27%)
4. Таганский (ЦАО) - 2109 (+22%)
5. Даниловский (ЮАО) - 2005 (-12%)
6. Тверской (ЦАО) - 1888 (+1%)
7. Перово (ВАО) - 1879 (+4%)
8. Вешняки (ВАО) - 1775 (+12%)
9. Коньково (ЮЗАО) - 1761 (-2%)
10. Мещанский (ЦАО) - 1750 (+9%)
10 районов, где меньше всего преступлений
1. Восточный (ВАО) - 152 (+16%)
2. Молжаниновский (САО) - 175 (+27%)
3. Внуково (ЗАО) - 217 (-6%)
4. Пос. Красносельское, Краснопахорское, Ворновское, Михайлово-Ярцевское (ТиНАО) - 322 (-19%)
5. Метрогородок (ВАО) - 330 (+39)
6. Марфино (СВАО) - 331 (-16%)
7. Пос. Куриловское, Роговское, Щаповское, Кленовское (ТиНАО) - 349 (-8%)
8. Капотня (ЮВАО) - 427 (-24%)
9. Лосиноостровский (СВАО) - 439 (-20%)
10. Котловка (ЮЗАО) - 497 (+1%)
*Данные районных отделов полиции Москвы. Цифра - число преступлений, зарегистрированных в 2018 году. В скобках - динамика по сравнению с 2017 годом.
ИСТОЧНИК KP.RU