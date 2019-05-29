Сергей Собянин поздравил московских предпринимателей: "Создав бизнес в Москве, нельзя сидеть на месте"

В Кремлевском дворце 29 мая прошло чествование московских предпринимателей. Были названы имена лучших предпринимателей в девяти номинациях: "Почетный стартап года", "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года", "Социально ответственный бизнес года", "Возвращение года", "Франшиза года", "Мама — успешный предприниматель года", "Гран-при года" и "Молодой предприниматель года". Поздравить бизнесменов приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Предпринимателю, создав бизнес, нельзя просто сидеть на месте, это постоянное движение, изменения, конкуренция, тревоги. Несколько лет назад ко мне пришел важный чиновник, который придумывал разные рейтинги. Он мне говорил, что с инвестиционным климатом в Москве не очень хорошо. В Костроме - на 1 место, а в Москве - на 25 месте. Кострома - хороший город, я в свое время учился там, но назвать мекой предпринимательства можно с натяжкой. Москва - очень сложное место для ведения бизнеса. Неизвестно, какие будут завтра проблемы. Огромное количество возможностей, но огромное количество конкурентов и проблем, - сказал мэр города.

Мэр города также вспомнил недавнюю встречу с лучшими школьниками Москвы, победителями Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года. Сергея Собянина удивили ответы детей, что они не собираются становиться бизнесменами, заявив, что они будут инженерами, математиками, физиками, юристами.

- Вы являетесь основой экономики Москвы, - обратился к предпринимателям мэр столицы. - Бизнес в Москве, например, помогает трехлетнему мальчику заниматься футболом. А когда у этого мальчика бабушка занимается танцами в проекте "Активное долголетие", найти "бабушку на час", помочь ей спастись от инфаркта, выглядеть моложе с помощью косметики. Охранять свой бизнес с помощью робота-охранника, - рассказал Сергей Собянин.

После официальной части на сцену вышел Валерий Сюткин, группа "Иванушки" и другие артисты российского шоу-бизнеса.

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На заседании президиума правительства Москвы обсудили подготовку столичных пляжей к лету. По традиции 1 июня в городе открывается купальный сезон. Напомним, сейчас по всей столице насчитывается 126 мест отдыха у воды (подробности).