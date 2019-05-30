2019-05-30T14:16:57+03:00
Общество

С заботой об экологии: МНПЗ посадил лиственницы в парке 850-летия Москвы

Акция по озеленению парков Юго-Восточного округа проходит уже в пятый раз
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: пресс-служба МНПЗ.Фото: пресс-служба МНПЗ.
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Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода продолжили добрую традицию: 29 мая в парке 850-летия Москвы они посадили лиственницы. Акцию предприятие проводит в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» уже в пятый раз. Вместе с сотрудниками завода в высадке принимали участие депутат Мосгордумы Инна Святенко и участники проекта «Московское долголетие». В этот раз на аллеях парка появилось 81 новое деревце — по числу лет работы МНПЗ.

Первые деревца волонтеры завода посадили в 2015 году совместно со столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. С тех пор лиственничная роща постоянно пополняется и разрастается.

Программа благоустройства Юго-Востока Москвы — один из важнейших проектов городских властей, включающий создание зеленых зон отдыха и новых площадок для семейного отдыха.

- Для жителей создается больше мест, где можно пройтись, подышать воздухом, понаблюдать за птицами. Здорово, что и Московский НПЗ включен в эти проекты. Каждый ответственен за экологию своего города, - отметила депутат Мосгордумы Инна Святенко.

- В ЮВАО становится все больше зеленых уголков, парков и аллей, они образуют комфортное общественное пространство и превращаются в полноценные рекреационные зоны, - отметил глава управы Марьино Вадим Чернышов. - Сегодня благодаря усилиям жителей и волонтеров Московского нефтеперерабатывающего завода в нашем парке 850-летия Москвы лиственничная роща, которая полюбилась отдыхающим, стала еще больше.

Московский нефтеперерабатывающий завод уже не первый год становится инициатором экологических акций на Юго-Востоке столицы. Вместе с местными жителями волонтеры МНПЗ каждую весну участвуют в экологическом квесте «Чистые игры», главная цель которого — собрать в прибрежной зоне мусор, оставленный отдыхающими или вынесенный на берег Москвой-рекой.

- На Московском НПЗ продолжается экологическая модернизация, благодаря которой предприятие снижает воздействие на окружающую среду. Вместе с этим МНПЗ активно поддерживает развитие инфраструктуры в близлежащих районах, - рассказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер. - Мы гордимся тем, что проекты программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» становятся частью благоустройства города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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