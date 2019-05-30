2019-05-30T19:03:27+03:00
Общество

В Москве открывается Спартакиада «Моспром»

Отборочные соревнования стартуют 1 июня 2019 года
Антон БАЛУЕВ
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Название спортивного турнира уже говорит о том, что участвовать в нем будут работники столичной промышленности и профильных вузов. На «Моспром» подали заявки 103 предприятия и 14 учебных заведений – почти 2800 человек.

-Мы хотим, чтобы Спартакиада «Моспром» стала важным инструментом в популяризации здорового образа жизни среди работников московской промышленности и будущих специалистов, которые в скором времени придут работать на наши предприятия, – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В субботу 1 июня пройдут отборочные соревнования по мини-футболу, легкой атлетике и настольному теннису. 22 июня участники начнут состязаться еще в стритболе, волейболе и шахматах. Отборочный этап Спартакиады будет продолжаться до конца июля.

-На нашем заводе из 2 тысяч сотрудников 700 регулярно занимаются спортом и посещают спортивные секции. Наша делегация является одной из самых многочисленных на Спартакиаде: более 50 спортсменов выступят во всех шести видах спорта,- рассказал заместитель генерального директора АО «Газпромнефть-МНПЗ» Денис Зыков.

Финал, награждение и церемония закрытия состоятся 21 сентября в Лужниках. Спортсменов и болельщиков ждут развлечения и мастер-классы, а также праздничный концерт российских звезд.

Победители и призеры (уберите, пожалуйста, слово «призеры») Спартакиады будут определяться по каждому виду спорта. Будут определены повторение А также будет выявлено первенство в общекомандном зачете и мы узнаем (тут можно и по-другому, просто два раза повторялось слово определены) самое спортивное предприятие столицы.

-Спартакиада «Моспром» важна не только с точки зрения поддержания соревновательного духа. Когда на такие любительские соревнования приходят трудящиеся и студенты, за ними в спорт приходят и дети. А это – наш спортивный резерв и наше здоровое будущее, – прокомментировал серебряный призер чемпионата мира, Заслуженный мастер спорта, руководитель Департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов.

Официальный сайт соревнований – http://spartakiadamosprom.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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