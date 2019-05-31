Горячий лед Кубка «ЕвроХима»

В Новомосковске Тульской области прошел VII международный детский хоккейный турнир на Кубок компании «ЕвроХим». Владелец компании Андрей Мельниченко известен своим активным личным участием в благотворительной деятельности и инвестициями в создание сети детских учебных и спортивных центров в российских регионах.

Состав команд и география Кубка «ЕвроХима» растут год от года. В этот раз в турнире приняли участие 14 команд из 10 стран. Дебютанты турнира - хоккеисты из Италии и Китая. Традиционно в турнирной сетке присутствуют представители России, Германии, США, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Литвы и Бельгии.

Клюшки на лед, шайбы в полет

За три дня была сыграна 51 игра, борьба в каждом матче была нешуточной. Корреспонденты «Комсомолки» посетили кульминационную схватку турнира. В борьбе за первое место на арену Ледового дворца «Юбилейный» вышли хозяева льда из Новомосковска и «Север» из заполярного Ковдора. Хозяева победили со счетом 5:2. Чуть ранее в борьбе за третье место финский «Эспоо Бдюз» выиграл у череповецкой «Северстали».

«Мы - едины, мы - вместе, мы - команда»

Сразу после окончания финального матча на лед вышли почетные гости спортивного праздника.

В своей приветственной речи губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что масштабность мероприятия позволяет называть кубок детским чемпионатом мира, и поблагодарил всех организаторов VII международного турнира.

- Кубок «ЕвроХима» уже стал традиционным для детских хоккейных команд. Тем самым организаторы делают большой вклад в развитие спорта, его популяризацию и будущее. Я поздравляю новомосковскую команду с заслуженной победой, а всех участников благодарю за упорную и честную борьбу. Все вы - одна дружная семья, для которой не важны границы или политические разногласия. Главная общая победа - дружба, честность и взаимопонимание.

Генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев приветствовал спортсменов, их родителей и болельщиков:

- Спасибо всем ребятам, прибывшим из разных стран и городов, за то, что вы тренируетесь и приезжаете сюда, чтобы каждый год доказать свою силу и умения, любовь к замечательному виду спорта - хоккею. Приветствую новых участников из Китая и Италии. Добро пожаловать в нашу семью Кубка «ЕвроХима», который разыгрывается ежегодно на гостеприимной земле столицы детского хоккея - в Новомосковске!

В завершение Игорь Нечаев поблагодарил губернатора Тульской области и администрацию Новомосковска за помощь в организации турнира и поддержку.

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель кубка Стэнли, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов поздравил всех игроков:

- Команды, приехавшие к нам из 10 стран мира - настоящие послы доброй воли, которые ломают все стереотипы и в очередной раз доказывают, что спорт не знает границ. Ждем всех в следующем году!

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов отметил, что Новомосковск стал международным хоккейным центром, и пожелал юным хоккеистам новых побед.

Борис Михайлов наградил лучших игроков турнира. Самым эффективным бомбардиром признан Ярослав Овчинников из Новомосковска, а лучшим игроком турнира - Dovydas Jukna из литовской «Клайпеды». Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Игорь Ларионов и Борис Михайлов поздравили призеров и вручили им медали и кубки.

На льду легенды хоккея и сборная мира

Завершил церемонию закрытия дружеский матч между «Легендами хоккея» и «Детской сборной мира». В сборную звезд вошли прославленные хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Владимир Лутченко. А Алексей Дюмин защищал ворота и «Легенд хоккея» (в первом периоде), и «Детской сборной мира» - во втором.

В первом периоде игроки детской сборной сопротивлялись натиску опытных хоккеистов. Цифры на табло быстро менялись, за короткий промежуток времени легенды хоккея забросили 5 шайб в ворота новичков. Но постепенно мальчишки осмелели, игра стала динамичней, ребята создавали много опасных моментов, были воодушевлены и нацелены на победу. Счет сравнялся, игра стала еще более напряженной и в итоге на последних секундах дополнительного времени завершилась победой «Детской сборной мира».